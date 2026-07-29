Noida News: दो और रूट पर सिटी बसें चलेंगी

Noida News: ग्रेटर नोएडा, आशीष धामा । जिले में दो और रूट पर सिटी बसें चलेंगी। इसके लिए

Noida News: ग्रेटर नोएडा, प्रमुख संवाददाता। जिले में दो और रूट पर सिटी बसें चलेंगी। इसके लिए प्राधिकरण ने दादरी से सूरजपुर-कासना और दादरी से भंगेल-छलेरा होते हुए बॉटनिकल गार्डन तक दो नए रूट तय किए हैं। इसके अलावा बसों पर डिस्प्ले बोर्ड में रूट नंबर नजर आएंगे। इससे यात्रियों को आवागमन करने में आसानी होगी। प्राधिकरण के अधिकारी ने बताया कि सिटी बसों के रूटों में बदलाव की भी तैयारी है। जिन रूटों पर यात्री कम मिल रहे हैं, उन रूटों में संशोधन किया जाएगा। जहां पर यात्री मिल रहे हैं, वहां फेरे बढ़ाए जाएंगे। साथ ही, नए रूट भी बनाए जाएंगे। वहीं, दादरी से बॉटनिकल गार्डन के पुराने रूट पर बस चलाने की तैयारी है। सुबह और शाम यहां पर बसों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। दादरी से वाया सूरजपुर कासना तक भी बस सुविधा शुरू होगी। इन रूटों पर जल्द बसों का संचालन किया जाएगा। नोएडा एयरपोर्ट रूट पर सवारी कम मिल रही हैं, इसलिए इस रूट पर बसों के फेरे कम किए जाएंगे। यात्रियों की संख्या बढ़ते ही फेरे बढ़ाए जाएंगे。

ग्रेनो के रूटों पर प्रति बस महज 13 यात्री मिले ग्रेटर नोएडा में चार रूटों पर 25 इलेक्ट्रिक बसों में इन 40 दिनों के दौरान प्रतिदिन औसतन 331 यात्रियों ने सफर किया। इनमें प्रति बस महज 13 यात्री ही मिले। यह तीनों प्राधिकरण क्षेत्रों में सबसे कम औसत है, जो बताता है कि बसों का मौजूदा रूट और संचालन यात्रियों को आकर्षित नहीं कर पा रहा है। वहीं, नोएडा में संचालित 50 इलेक्ट्रिक बसों में 40 दिनों के दौरान प्रतिदिन औसतन 1,004 यात्री और प्रति बस महज 20 यात्री ही मिले। इससे साफ है कि अधिकांश बसें अपनी क्षमता से काफी कम यात्रियों के साथ संचालित हो रही हैं। हालांकि, बसावट कम होने के बावजूद यमुना सिटी का औसत इन दोनों शहरों के मुकाबले काफी बेहतर है। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में 25 इलेक्ट्रिक बसों में 40 दिनों के दौरान प्रतिदिन औसतन 758 यात्री रहे, इनमें प्रति बस यात्रियों की संख्या 30 रही है।

प्राधिकरण अपने रूटों के नंबर तय करेगी प्राधिकरण अपने रूटों के नंबर तय करेगी। इन नंबरों को बसों पर डिस्प्ले किया जाएगा। साथ ही यात्रियों को बस सेवा का अधिक से अधिक लाभ देने के लिए रूटों में बदलाव और नए रूटों पर भी बस चलाने की योजना पर काम चल रहा है।

- प्रेरणा सिंह, एसीईओ ग्रेटर नोएडा