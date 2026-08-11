Noida News: एंटी लार्वा रोधी दवाई का छिड़काव शुरू
Noida News: ग्रेटर नोएडा, सीएल मौर्य। प्राधिकरण ने डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी मच्छरजनित बीमारियों से बचाव
Noida News: ग्रेटर नोएडा, कार्यालय संवाददाता। प्राधिकरण ने डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी मच्छरजनित बीमारियों से बचाव के लिए लार्वा नाशक दवा का छिड़काव शुरू कर दिया है। मंगलवार से शुरू हुआ अभियान शहरी क्षेत्र के सेक्टरों और गांवों में 20 अगस्त तक चलाया जाएगा। इसके लिए 36 टीमें गठित की गई हैं। प्राधिकरण के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार पहले दिन 11 अगस्त को क्षेत्र के बुलंदखेड़ा, कासना स्थित बालिका इंटर कॉलेज, चचूला, समसपुर, जुनैदपुर, सिरसा, खानपुर, अमरपुर जागीर, तुगलपुर हल्दौना के अलावा कनारसी, कनारसा, रोशनपुर,पाली, पल्ला, थापखेड़ा में अभियान चलाया गया।
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