Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Noida News: एंटी लार्वा रोधी दवाई का छिड़काव शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
Follow us on Google News
share

Noida News: ग्रेटर नोएडा, सीएल मौर्य। प्राधिकरण ने डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी मच्छरजनित बीमारियों से बचाव

Noida News: एंटी लार्वा रोधी दवाई का छिड़काव शुरू

Noida News: ग्रेटर नोएडा, कार्यालय संवाददाता। प्राधिकरण ने डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी मच्छरजनित बीमारियों से बचाव के लिए लार्वा नाशक दवा का छिड़काव शुरू कर दिया है। मंगलवार से शुरू हुआ अभियान शहरी क्षेत्र के सेक्टरों और गांवों में 20 अगस्त तक चलाया जाएगा। इसके लिए 36 टीमें गठित की गई हैं। प्राधिकरण के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार पहले दिन 11 अगस्त को क्षेत्र के बुलंदखेड़ा, कासना स्थित बालिका इंटर कॉलेज, चचूला, समसपुर, जुनैदपुर, सिरसा, खानपुर, अमरपुर जागीर, तुगलपुर हल्दौना के अलावा कनारसी, कनारसा, रोशनपुर,पाली, पल्ला, थापखेड़ा में अभियान चलाया गया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Dengue Noida News Noida Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।