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Noida News: औद्योगिक और संस्थागत भूखंडों की योजना में आवेदन करने की तारीख बढ़ी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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Noida News: ग्रेटर नोएडा, सीएल मौर्य। औद्योगिक और संस्थागत भूखंडों की योजना में आवेदन करने की तिथि बढ़ाई गई ग्रेटर

Noida News: औद्योगिक और संस्थागत भूखंडों की योजना में आवेदन करने की तारीख बढ़ी

Noida News: ग्रेटर नोएडा, सीएल मौर्य। प्राधिकरण ने बड़े आकार के 24 औद्योगिक भूखंडों की योजना में आवेदन करने की तारीख एक बार फिर बढ़ा दी है। इच्छुक लोग चार अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। पहले आवेदन की आखिरी तारीख 28 जुलाई थी। वहीं, संस्थागत श्रेणी के नौ भूखंडों की योजना में आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ाकर तीन अगस्त कर दी गई है। अधिकारी के मुताबिक औद्योगिक भूखंडों की योजना में शामिल भूखंड 9 हजार से लेकर 1 लाख वर्गमीटर तक के हैं,जो सेक्टर इकोटेक-11, इकोटेक-01 एक्सटेंशन-01, इकोटेक-10, इकोटेक-16, इकोटेक-8 और सेक्टर-16 में स्थित हैं। इनका आवंटन साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।

दो बार तारीख बढ़ाने के बाद भी निवेशक नहीं मिल रहे हैं।वहीं संस्थागत श्रेणी के नौ भूखंडों की योजना में आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ाकर 3 अगस्त कर दी गई है। योजना में शामिल भूखंड सेक्टर म्यू और जीटा-1 में अस्पताल के लिए, पी-5 बिल्डर्स एरिया में अस्पताल सुविधाओं, बीटा-2 में नर्सिंग होम, ईटा-1 में नर्सिंग होम, नॉलेज पार्क-5 में दो पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट और एक वोकेशन ट्रेनिंग एजूकेशनल इंस्टीट्यूट के भूखंड हैं। इनका 598, 493.40, 840 से लेकर 10005 वर्गमीटर तक है। इनका आवंटन ई- नीलामी के माध्यम से किया जाएगा।-----------------

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