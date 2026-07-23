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Noida News: कांवड़ यात्रा के लिए कंट्रोल रूम बना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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Noida News: ग्रेटर नोएडा, आशीष धामा। कांवड़ यात्रा मार्ग में पड़ने वाली झाड़ियों एवं पेड़ों की टहनियों की छंटाई

Noida News: कांवड़ यात्रा के लिए कंट्रोल रूम बना

Noida News: ग्रेटर नोएडा। कांवड़ यात्रा मार्ग में पड़ने वाली झाड़ियों एवं पेड़ों की टहनियों की छंटाई तथा आंधी-बारिश के कारण पेड़ गिरने की स्थिति में उन्हें तत्काल हटवाए जाने के संबंध में गौतमबुद्ध नगर वन प्रभाग के अंतर्गत कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। कंट्रोल रूम के लिए कुलदीप कुमार वैयक्तिक सहायक, मोबाइल नंबर 8447619244 तथा वरिष्ठ सहायक अनामिका सिंह मोबाइल नं. 9456031509 को नामित किया गया है। कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि कांवड़ यात्रा की समाप्ति तक अपना-अपना मोबाइल फोन चालू अवस्था में रखें तथा किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल संबंधित क्षेत्रीय वन अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही के लिए अवगत कराना सुनिश्चित करें।

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