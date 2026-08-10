Noida News: बाइक सवार को बचाने में कार निर्माणाधीन नाले में गिरी
Noida News: ग्रेटर नोएडा के तिलपता गोलचक्कर के पास तेज रफ्तार कार बाइक सवार को बचाने के प्रयास में नाले में गिर गई। हादसे में कार क्षतिग्रस्त हुई, लेकिन चालक को कोई चोट नहीं आई। स्थानीय पुलिस ने घटना की जानकारी जुटाई और कार को बाहर निकाला। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
Noida News: ग्रेटर नोएडा, प्रमुख संवाददाता। तिलपता गोलचक्कर के पास बाइक सवार को बचाने के प्रयास में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे निर्माणाधीन करीब चार फीट गहरे नाले में जा गिरी। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। गनीमत रही कि कार चालक को किसी प्रकार की चोट नहीं आई और उनको सुरक्षित बाहर निकल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक शनिवार को कार तेज रफ्तार में गोलचक्कर से दादरी की ओर जा रही थी। इसी दौरान सामने बाइक सवार आ गया। उसे बचाने के प्रयास में चालक ने कार को मोड़ा, लेकिन वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे निर्माणाधीन नाले में जा गिरा।
हादसे के बाद आसपास मौजूद लोग मौके पर एकत्र हो गए। कुछ देर तक घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुटी रही। सूचना मिलने पर सूरजपुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई। पुलिस ने क्रेन की मदद से नाले में फंसी कार को बाहर निकाला। हादसे में कार क्षतिग्रस्त हो गई। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तिलपता चौकी प्रभारी रितिक सिंह ने बताया कि सड़क किनारे नाले का निर्माण कार्य चल रहा है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बाइक सवार को बचाने के प्रयास में कार अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी। चालक को कोई चोट नहीं आई। चालक की ओर से पुलिस को मामले में कोई शिकायत नहीं दी गई है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।