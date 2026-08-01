Noida News: लापरवाही बरतने पर फर्म को काली सूची में डाला
Noida News: ग्रेटर नोएडा, सीएल मौर्य। शहर की कलाधाम सोसाइटी में हुए हादसे के बाद प्राधिकरण ने
Noida News: ग्रेटर नोएडा, कार्यालय संवाददाता। शहर की कलाधाम सोसाइटी में हुए हादसे के बाद प्राधिकरण ने ठेकेदारों के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है। पार्कों और हरित क्षेत्र के रखरखाव समेत अन्य उद्यानिक कार्यों में लापरवाही मिलने पर ठेकेदार की फर्म को काली सूची में डाल दिया गया। इस फर्म को डेढ़ माह पहले भी काली सूची में डाला गया था। फिर भी काम दे दिया गया। उद्यान विभाग अधिकारी के मुताबिक यह पता लगाया जा रहा है कि काली सूची में डाली गई फर्म मैसर्स अतर सिंह द्वारा कोई और काम तो नहीं किया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर-3 में पार्कों और हरित क्षेत्र का रखरखाव के साथ पानी देना, पेड़ों की छंटाई आदि कार्य किए जा रहे थे। प्राधिकरण के उच्चाधिकारियों को शिकायत मिली थी कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट के आवासीय सेक्टर-3 में ठेकेदार द्वारा पार्कों और हरित क्षेत्र के रखरखाव का कार्य सही से नहीं किया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उद्यान विभाग के अधिकारियों ने शुक्रवार को मौके का निरीक्षण किया। इस दौरान काम में बड़ी लापरवाही पाई गई। मानक के अनुसार हरियाली नहीं मिली। इस पर ठेकेदार की फर्म मैसर्स अतर सिंह पर कार्रवाई करते हुए उसे काली सूची में डाल दिया गया।
--------------
डेढ़ माह पहले भी काली सूची में डाला गया था
सेक्टर-3 के लोगों की शिकायत पर एसीईओ श्रीलक्ष्मी वीएस ने बीते 13 जून को सेक्टर के ए ब्लॉक का निरीक्षण किया था। इस दौरान पार्कों के रखरखाव और पेड़ों की छंटाई में लापरवाही सामने आने पर एसीईओ ने मैसर्स अतर सिंह को काली सूची में डालते हुए जमानत राशि जब्त करने के निर्देश दिए थे। उद्यानिक कार्यो में लापरवाही के चलते ही उस समय वरिष्ठ प्रबंधक उद्यान रामकुमार को भी हटा दिया गया था। इसके बाद भी काली सूची में डाली गई फर्म द्वारा कैसे काम किया जा रह था, यह बड़ा सवाल है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।