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Noida News: कलाधाम सोसाइटी में नलकूप के लिए खोदे गए गड्ढे को प्राधिकरण ने बंद कराया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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Noida News: नलकूप की बोरिंग के लिए खोदे गए गड्ढे में भरे पानी में डूबने से छह

Noida News: कलाधाम सोसाइटी में नलकूप के लिए खोदे गए गड्ढे को प्राधिकरण ने बंद कराया

Noida News: ग्रेटर नोएडा, सीएल मौर्य। शहर की कलाधाम सोसाइटी में बीते सप्ताह छह साल के बच्चे की मौत का कारण बने गड्ढे को शनिवार को प्राधिकरण ने मिट्टी डालकर बंद करा दिया। हालांकि, इस दौरान टीम को कुछ स्थानीय लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ा। आरोप था कि प्रा​धिकरण यहां पुलिस की जांच के बीच साक्ष्य खत्म करने का काम कर रहा है। प्राधिकरण के वरिष्ठ अभियंता चेतराम सिंह ने बताया कि स्थानीय लोगों की मांग पर ही यह कार्रवाई की गई है। गड्ढा बंद कराने से पहले पुलिस के उच्चाधिकारियों से वार्ता की गई थी। उनकी तरफ से साक्ष्य जुटा लिए जाने और अनुमति मिलने के बाद ही गड्ढा बंद किया गया।

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बैरिकेडिंग के बाद भी हादसा होने का डर था। आवासीय सोसाइटी होने की वजह से पार्क में बच्चे खेलते रहते हैं। प्राधिकरण अधिकारियों ने विरोध कर रहे लोगों को समझाया कि पुलिस के निर्देश पर ही गड्ढा बंद किया जा रहा है। इसके बाद दोबारा से बैरिकेडिंग कर दी गई। अधिकारी के मुताबिक अब यहां पर नलकूप लगाने का काम नहीं किया जाएगा। पहले से हरित क्षेत्र के नजदीक तय जगह पर नलकूप लगाने का काम किया जाएगा। इस संबंध में सीईओ रवि कुमार एनजी द्वारा निर्देश दिए गए हैं।-------------

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