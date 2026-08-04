Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Noida News: बिल्डर से बकाया वसूली के लिए मुनाई कराई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
Follow us on Google News
share

Noida News: ग्रेटर नोएडा, आशीष धामा। सदर तहसील प्रशासन ने मंगलवार को कई बिल्डरों के कार्यालय और

Noida News: बिल्डर से बकाया वसूली के लिए मुनाई कराई

Noida News: ग्रेटर नोएडा, प्रमुख संवाददाता। सदर तहसील प्रशासन ने मंगलवार को कई बिल्डरों के कार्यालय और प्रोजेक्ट स्थल पर मुनादी कर जल्द बकाया जमा करने की चेतावनी दी। भुगतान न करने पर सेल्स कार्यालय या प्रोजेक्ट सील करने की कार्रवाई की जाएगी। तहसीलदार पूजा चौधरी ने बताया कि यूपी रेरा की आरसी समेत अन्य बकाया मामलों में बिल्डरों को चिह्नित किया गया है। पांच से अधिक बिल्डरों पर 50 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि बकाया है। सेक्टर पाई-1 स्थित वोकेशनल एजुकेशन फाउंडेशन पर 5.46 करोड़ और नॉलेज पार्क-3 स्थित कॉन्सेप्ट होराइजन इंफ्रा पर 17.35 करोड़ रुपये बकाया हैं। इसके अलावा सिक्का इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी चार करोड़ रुपये से अधिक की राशि बकाया है।

ये भी पढ़ें:Noida News: फ्लैट की धोखाधड़ी के मामले में तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज

संबंधित बिल्डर परियोजना पर पहुंचकर मुनादी कराई और जल्द भुगतान करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि एक-दो दिन में धनराशि जमा नहीं होने पर कार्यालय सील करने की कार्रवाई की जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Noida News Noida Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।