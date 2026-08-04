Noida News: बिल्डर से बकाया वसूली के लिए मुनाई कराई
Noida News: ग्रेटर नोएडा, आशीष धामा। सदर तहसील प्रशासन ने मंगलवार को कई बिल्डरों के कार्यालय और
Noida News: ग्रेटर नोएडा, प्रमुख संवाददाता। सदर तहसील प्रशासन ने मंगलवार को कई बिल्डरों के कार्यालय और प्रोजेक्ट स्थल पर मुनादी कर जल्द बकाया जमा करने की चेतावनी दी। भुगतान न करने पर सेल्स कार्यालय या प्रोजेक्ट सील करने की कार्रवाई की जाएगी। तहसीलदार पूजा चौधरी ने बताया कि यूपी रेरा की आरसी समेत अन्य बकाया मामलों में बिल्डरों को चिह्नित किया गया है। पांच से अधिक बिल्डरों पर 50 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि बकाया है। सेक्टर पाई-1 स्थित वोकेशनल एजुकेशन फाउंडेशन पर 5.46 करोड़ और नॉलेज पार्क-3 स्थित कॉन्सेप्ट होराइजन इंफ्रा पर 17.35 करोड़ रुपये बकाया हैं। इसके अलावा सिक्का इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी चार करोड़ रुपये से अधिक की राशि बकाया है।
संबंधित बिल्डर परियोजना पर पहुंचकर मुनादी कराई और जल्द भुगतान करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि एक-दो दिन में धनराशि जमा नहीं होने पर कार्यालय सील करने की कार्रवाई की जाएगी।
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