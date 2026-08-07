Noida News: मकान बेचने के नाम पर साढ़े 59 लाख रुपये ठगे

शिकायत और कार्यवाही

एडिशनल सीपी से शिकायत के बाद कविनगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। राजनगर सेक्टर-सात निवासी रजनी त्यागी ने एडिशनल सीपी को शिकायत देकर बताया कि राजनगर सेक्टर-सात के ही रहने वाले प्रभास त्यागी ने अपने मकान के प्रथम तल को 1.15 करोड़ रुपये में बेचने का प्रस्ताव दिया था। एक फरवरी 2026 को दोनों पक्षों के बीच सौदा तय हुआ और उसी दिन दस लाख रुपये नगद बयाने के रूप में दिए गए। इसके बाद तीन फरवरी को 29.60 लाख रुपये और छह फरवरी को 20 लाख रुपये आरटीजीएस के माध्यम से आरोपी के खाते में भेजे गए। इस तरह आरोपी को कुल 59.60 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया, जबकि शेष 55.40 लाख रुपये बैनामे के समय देने की सहमति बनी थी। रजनी त्यागी के मुताबिक आरोपी ने नौ फरवरी 2026 को बैनामा कराने की तारीख तय की थी। वह अपने पति और गवाहों के साथ सब-रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचीं। उन्होंने करीब 2.97 लाख रुपये के स्टांप खरीदकर बैनामा भी तैयार करा लिया, लेकिन आरोपी निर्धारित समय पर पहुंचने के बाद बैनामा करने से मुकर गया। उसने उनके और उनके पति के साथ अभद्रता व गाली-गलौज की। इसके अलावा धक्का देकर गिराने के बाद जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से चला गया।