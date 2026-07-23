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Noida News: आग से बचाव के इंतजाम न होने पर पांच कोचिंग संस्थान सील

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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Noida News: सख्ती 13 कोचिंग सेंटर का सर्वेक्षण किया प्राधिकरण और फायर विभाग की संयुक्त टीम

Noida News: आग से बचाव के इंतजाम न होने पर पांच कोचिंग संस्थान सील

Noida News: ग्रेटर नोएडा, सीएल मौर्य। प्राधिकरण और फायर विभाग की संयुक्त टीम ने गुरुवार को 13 कोचिंग संस्थानों की जांच की। इस दौरान आग से बचाव के लिए जरूरी उपकरण न लगे मिलने पर पांच संस्थानों को सील कर दिया गया। साथ ही अन्य को चेतावनी दी गई। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जून में एक कोचिंग सेंटर में आग लगने से छात्र-छात्राओं समेत 15 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे से सबक लेते हुए जिले में चल रहे कोचिंग सेंटर की जांच शुरू कर दी गई। इसके लिए प्रशासन, पुलिस और प्राधिकरण की संयुक्त टीमें गठित की गईं। अकेले ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में 100 से अधिक कोचिंग संस्थान चल रहे हैं। अभियान के तहत ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और अग्निशमन विभाग की संयुक्त टीम ने गुरुवार को सेक्टर अल्फा-1 कॉमर्शियल बेल्ट के ट्रेडेक्स टावर-1 और ओम टावर में खुले 13 कोचिंग सेंटर में सुरक्षा उपकरणों की जांच की, जिनमें से पांच संस्थानों ट्यूटोरिक्स ट्यूशनल सेंटर, एनविक इंफोटेक, इनकैप सेंटर, मैरिट एजुकेशन और पैंडुलम एडू क्लासेज में आग से सुरक्षा के जरूरी उपकरण नहीं मिले। इस पर टीम ने इन संस्थानों को तत्काल सील कर दिया गया।

दो सप्ताह की मोहलत मिली थी

पूर्व में की गई जांच में इन संस्थानों को दो सप्ताह का समय दिया गया था। इसके बाद भी सुरक्षा के उपाय नहीं किए गए। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधक परियोजना राजेश कुमार निम ने बताया कि जिन कोचिंग संस्थानों को सील किया गया है, उनमें स्मोक डिटेक्टर यानी धुआं संसूचक, वाटर स्प्रिंकलर/जल फव्वारा प्रणाली और फायर अलार्म जैसे जरूरी उपकरण नहीं मिले। संस्थान प्रबंधन द्वारा सुरक्षा के साथ बड़ी लापरवाही बरती जा रही थी। पूर्व में 11 संस्थानों की जांच की गई थी, उस समय भी खामियां मिली थीं।

कुछ संस्थान में उपकरण लगाने का कार्य जारी मिला

अधिकारी के मुताबिक जांच के दौरान पांच कोचिंग सेंटर में आग से सुरक्षा के उपकरण लगाने का कार्य प्रगति पर मिला। इनमें 80 से 90 फीसदी कार्य हो चुका है। उनको यह कार्य पूरा करने के लिए 2-3 दिन का समय दिया गया है। पूर्व में दिए गए दिशा-निर्देश के तहत कार्य किए जा रहे हैं। वहीं कुछ संस्थानों में पहली बार जांच की गई, उनको सुरक्षा उपकरण लगाने के लिए समय दिया गया है, जबकि कुछ संस्थानों में अग्निशमन उपकरण मानकों के अनुरूप मिले।

ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के सभी कोचिंग संस्थानों का सर्वेक्षण

ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के सभी कोचिंग संस्थानों का सर्वेक्षण कर आग से सुरक्षा के लिए लगाए गए उपकरणों की जांच की जा रही है। इसके लिए प्राधिकरण और अग्निशमन विभाग की संयुक्त टीम गठित की गई है। सर्वेक्षण के दौरान अग्निशमन उपकरण लगा न मिलने पर पांच कोचिंग संस्थानों को टीम ने सील कर दिया। छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए कोचिंग संचालकों से सभी जरूरी उपकरण लगवाने के अपील की गई है। इसमें लापरवाही बरतने वालों पर वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

श्रीलक्ष्मी वीएस,एसीईओ, ग्रेटर नोएडा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कौन सी संस्थाएँ सील की गईं?
सील की गई संस्थाएँ ट्यूटोरिक्स ट्यूशनल सेंटर, एनविक इंफोटेक, इनकैप सेंटर, मैरिट एजुकेशन और पैंडुलम एडू क्लासेज हैं।
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