Noida News: फ्लैट की रसोई में आग लगने पर बचाव उपकरण नहीं चले
Noida News: ग्रेटर नोएडा, रूपल राठी । ग्रेनो वेस्ट स्थित कासा वुडस्टॉक सोसाइटी के एक फ्लैट की रसोई में
Noida News: ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। ग्रेनो वेस्ट स्थित कासा वुडस्टॉक सोसाइटी के एक फ्लैट की रसोई में रविवार सुबह शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग बुझाने के लिए कॉरिडोर में लगे फायर पाइप का इस्तेमाल किया गया, लेकिन उसमें पानी नहीं आया। इसके बाद लोगों ने बाल्टियों और बाथरूम से पाइप जोड़कर आग बुझाने का प्रयास किया। दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। फ्लैट मालिक पूनम शर्मा ने बताया कि कासा वुडस्टॉक सोसाइटी के टावर सी में उनका फ्लैट है, जिसका नंबर-2005 है। इस फ्लैट में फिलहाल कोई नहीं रहता है। वह स्वयं अपने परिवार के साथ महागुन मायवुड्स सोसाइटी में रहती हैं। बताया कि जिस फ्लैट में आग लगी, उसे बेचने के लिए उन्होंने उसकी चाबी एक ब्रोकर को दे रखी थी। रविवार सुबह कुछ लोगों ने उनके फ्लैट से धुआं निकलता देखा। इसकी सूचना उन्होंने सुरक्षाकर्मी को दी और फ्लैट का गेट खोलकर आग बुझाने का प्रयास किया। आरोप है कि इस दौरान कॉरिडोर में लगे फायर पाइप को रसोई तक ले जाया गया, लेकिन उसे चालू करने पर उसमें से पानी नहीं निकला। वह एकदम सूखा पड़ा था। इसके बाद सोसाइटी के लोगों ने बाल्टियों और बाथरूम के पाइप की मदद से आग बुझाने की कोशिश की। साथ ही, दमकल विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने थोड़ी देर में ही आग पर काबू पा लिया। गनीमत रही कि जिस समय हादसा हुआ, फ्लैट में कोई मौजूद नहीं था। इसके कारण कोई जनहानि नहीं हुई। पूनम शर्मा ने कहा कि वह मामले में बिल्डर प्रबंधन के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराएंगी और जिम्मेदार लोगों पर कानूनी कार्रवाई की मांग करेंगी।
स्प्रिंकलर और स्मोक डिटेक्टर भी नहीं चले
पूनम शर्मा का आरोप है कि फ्लैट में आग से बचाव के लिए स्प्रिंकलर और स्मोक डिटेक्टर लगे हैं, लेकिन रसोई में शॉर्ट सर्किट से आग लगने के बावजूद न तो स्मोक डिटेक्टर का अलार्म बजा और न ही स्प्रिंकलर सक्रिय हुआ। इससे रसोई में लगे लकड़ी के कैबिनेट और अन्य सामान जलकर राख हो गए। उन्होंने बताया कि फ्लैट में हाल ही में मरम्मत और इंटीरियर का काम कराया गया था, जो आग से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इससे उन्हें लाखों रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है।
फायर पाइप लाइन से पानी निकल रहा था। साथ ही, स्प्रिंकलर और स्मोक डिटेक्टोर ने भी ठीक तरीके से कार्य किया। महिला के आरोप निराधार है।
- खुर्शीद, मेंटेनेंस प्रबंधन
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