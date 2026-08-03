Noida News: बस की टक्कर से कंपनीकर्मी की मौत, एक घायल
Noida News: नोएडा, गौरव भारद्वाज। फेज-2 क्षेत्र में शनिवार शाम बस की टक्कर से कंपनीकर्मी की मौत हो
Noida News: नोएडा, संवाददाता। फेज-2 क्षेत्र में शनिवार शाम बस की टक्कर से कंपनीकर्मी की मौत हो गई। उसका साथी घायल हो गया। पुलिस ने बस चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिला बलिया के तुर्विपास गांव निवासी विशाल कन्नौजिया ने पुलिस को बताया कि वह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। उनके साथ सुभान और सबा नामक युवक काम करते हैं। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि सुभान और सबा शनिवार शाम कंपनी से नौकरी करके घर जा रहे थे। जैसे ही दोनों दादरी-भंगेल मार्ग पर एनएसईजेड के निकट पहुंचे तो उत्तर प्रदेश नंबर की बस के चालक ने दोनों को टक्कर मार दी।
हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें नजदीकी चौधरी अस्पताल पहुंचाया। वहां से उन्हें भंगेल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान सबा की मौत हो गई। सुभान का गंभीर हालत में उपचार चल रहा है। पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर बस चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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