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Noida News: गौशाला खाली कराने के लिए 50 लाख की रंगदारी मांगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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Noida News: योगेन्द्र सागर -विरोध पर पीड़िता का सिर फोड़ा, मामा और परिजनों समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा

Noida News: गौशाला खाली कराने के लिए 50 लाख की रंगदारी मांगी

Noida News: गाजियाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। सिहानी गेट थानाक्षेत्र में गौशाला खाली कराने को लेकर एक परिवार को धमकाने और 50 लाख की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने अपने मामा और उनके परिजनों समेत पांच लोगों पर आरोप लगाया है। पीड़िता के मुताबिक विरोध करने पर आरोपियों में शामिल एक महिला रॉड लेकर गौशाला पहुंची और उस पर हमला कर सिर फोड़ दिया। लाल क्वार्टर निवासी शैल शिखा भारद्वाज ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी मां अनीता को उनके नाना ने कुछ गायों के साथ एक गौशाला दी थी। आरोप है कि पिछले कुछ वर्षों से उनके मामा नंदकिशोर और उनके परिजन गौशाला खाली कराने का दबाव बना रहे हैं। आरोपियों ने पूर्व में गौशाला में मांस रखकर धार्मिक भावनाएं भड़काने और भीड़ जुटाकर उसके पिता और भाई की मॉब लिंचिंग कराने का प्रयास किया था। इस मामले में सिहानी गेट थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। तत्कालीन थाना प्रभारी ने मामले की जांच के बाद ममेरी बहन छाया शर्मा और योगेश चौधरी समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा था। इसी पुराने विवाद के चलते आरोपियों की ओर से लगातार गौशाला खाली करने का दबाव बनाया जा रहा है。

रॉड लेकर पहुंची महिला, सिर पर किया वार

शिकायत के अनुसार, सात अगस्त की सुबह ममेरी बहन ने उनके साथ मारपीट की, रॉड से सिर पर वार किया। आरोप है कि उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। आरोपियों ने कहा कि 50 लाख रुपये दो, नहीं तो गौशाला खाली करके यहां से चले जाओ।

दो महीने में मांग पूरी न करने पर हत्या की धमकी

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने दो महीने के भीतर मांग पूरी नहीं करने पर उन्हें, उनके बुजुर्ग माता-पिता और भाई को जान से मारने की धमकी दी है। आरोपियों ने यह भी कहा कि उन्हें जेल जाने या मुकदमे से डर नहीं लगता। थक-हारकर पीड़िता ने सिहानी गेट थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की गुहार लगाई। एसीपी नंदग्राम जियाउद्दीन अहमद का कहना है कि शिकायत के आधार पर आठ अगस्त को पांचों आरोपियों के खिलाफ रंगदारी, मारपीट तथा धमकी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस पूर्व में दर्ज मुकदमे और वर्तमान विवाद से जुड़े तथ्यों की भी जांच कर रही है। जांच में सामने आए तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी。

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पीड़िता ने किस परिजनों पर आरोप लगाया है?
पीड़िता ने अपने मामा और उनके परिजनों समेत पांच लोगों पर आरोप लगाया है।
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