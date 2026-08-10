Noida News: गौशाला खाली कराने के लिए 50 लाख की रंगदारी मांगी
Noida News: योगेन्द्र सागर -विरोध पर पीड़िता का सिर फोड़ा, मामा और परिजनों समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा
Noida News: गाजियाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। सिहानी गेट थानाक्षेत्र में गौशाला खाली कराने को लेकर एक परिवार को धमकाने और 50 लाख की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने अपने मामा और उनके परिजनों समेत पांच लोगों पर आरोप लगाया है। पीड़िता के मुताबिक विरोध करने पर आरोपियों में शामिल एक महिला रॉड लेकर गौशाला पहुंची और उस पर हमला कर सिर फोड़ दिया। लाल क्वार्टर निवासी शैल शिखा भारद्वाज ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी मां अनीता को उनके नाना ने कुछ गायों के साथ एक गौशाला दी थी। आरोप है कि पिछले कुछ वर्षों से उनके मामा नंदकिशोर और उनके परिजन गौशाला खाली कराने का दबाव बना रहे हैं। आरोपियों ने पूर्व में गौशाला में मांस रखकर धार्मिक भावनाएं भड़काने और भीड़ जुटाकर उसके पिता और भाई की मॉब लिंचिंग कराने का प्रयास किया था। इस मामले में सिहानी गेट थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। तत्कालीन थाना प्रभारी ने मामले की जांच के बाद ममेरी बहन छाया शर्मा और योगेश चौधरी समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा था। इसी पुराने विवाद के चलते आरोपियों की ओर से लगातार गौशाला खाली करने का दबाव बनाया जा रहा है。
रॉड लेकर पहुंची महिला, सिर पर किया वार
शिकायत के अनुसार, सात अगस्त की सुबह ममेरी बहन ने उनके साथ मारपीट की, रॉड से सिर पर वार किया। आरोप है कि उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। आरोपियों ने कहा कि 50 लाख रुपये दो, नहीं तो गौशाला खाली करके यहां से चले जाओ।
दो महीने में मांग पूरी न करने पर हत्या की धमकी
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने दो महीने के भीतर मांग पूरी नहीं करने पर उन्हें, उनके बुजुर्ग माता-पिता और भाई को जान से मारने की धमकी दी है। आरोपियों ने यह भी कहा कि उन्हें जेल जाने या मुकदमे से डर नहीं लगता। थक-हारकर पीड़िता ने सिहानी गेट थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की गुहार लगाई। एसीपी नंदग्राम जियाउद्दीन अहमद का कहना है कि शिकायत के आधार पर आठ अगस्त को पांचों आरोपियों के खिलाफ रंगदारी, मारपीट तथा धमकी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस पूर्व में दर्ज मुकदमे और वर्तमान विवाद से जुड़े तथ्यों की भी जांच कर रही है। जांच में सामने आए तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी。
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।