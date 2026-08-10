Noida News: गौशाला खाली कराने के लिए 50 लाख की रंगदारी मांगी

Noida News: गाजियाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। सिहानी गेट थानाक्षेत्र में गौशाला खाली कराने को लेकर एक परिवार को धमकाने और 50 लाख की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने अपने मामा और उनके परिजनों समेत पांच लोगों पर आरोप लगाया है। पीड़िता के मुताबिक विरोध करने पर आरोपियों में शामिल एक महिला रॉड लेकर गौशाला पहुंची और उस पर हमला कर सिर फोड़ दिया। लाल क्वार्टर निवासी शैल शिखा भारद्वाज ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी मां अनीता को उनके नाना ने कुछ गायों के साथ एक गौशाला दी थी। आरोप है कि पिछले कुछ वर्षों से उनके मामा नंदकिशोर और उनके परिजन गौशाला खाली कराने का दबाव बना रहे हैं। आरोपियों ने पूर्व में गौशाला में मांस रखकर धार्मिक भावनाएं भड़काने और भीड़ जुटाकर उसके पिता और भाई की मॉब लिंचिंग कराने का प्रयास किया था। इस मामले में सिहानी गेट थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। तत्कालीन थाना प्रभारी ने मामले की जांच के बाद ममेरी बहन छाया शर्मा और योगेश चौधरी समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा था। इसी पुराने विवाद के चलते आरोपियों की ओर से लगातार गौशाला खाली करने का दबाव बनाया जा रहा है。