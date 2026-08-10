Noida News: जिला अस्पताल में तीन दिन बाद फिर फॉल्स सीलिंग गिरी
Noida News: नोएडा, राजेश शर्मा। सेक्टर-39 स्थित जिला अस्पताल के तीसरे तल पर रविवार रात कई फॉल्स
Noida News: नोएडा, प्रमुख संवाददाता। सेक्टर-39 स्थित जिला अस्पताल के तीसरे तल पर रविवार रात कई फॉल्स सीलिंग गिरी। राहत की बात यह रही कि उस दौरान वहां कोई नहीं था। अस्पताल के स्त्री रोग विभाग के गलियारे में काफी मात्रा में फॉल्स सीलिंग गिरने से ऑपरेशन थियेटर चौथी मंजिल पर स्थानांतरित कर दिया गया। तीन दिन में फॉल्स सीलिंग गिरने की यह दूसरी घटना है। छत से पानी आने के कारण काफी सीलन हो गई थी, जिसे फॉल्स सीलिंग गिरने का कारण माना जा रहा है। दो दिन पहले भी फॉल्स सीलिंग गिरी थी। इस गलियारे में फॉल्स सीलिंग सही करने का काम शुरू कर दिया गया है।
इसके बाद ही इस तल पर सिजेरियन प्रसव हो सकेंगे। तीसरे तल पर महिला रोग विभाग की ओपीडी चलेगी, जबकि सिजेरियन ऑपरेशन चौथे तल पर होंगे। इस तल पर सभी विभाग के ऑपरेशन थियेटर हैं। दो हफ्ते पहले सेक्टर-30 स्थित बाल चिकित्सालय के आपातकालीन विभाग में दो बार फॉल्स सीलिंग गिरी थी, जिसमें एक स्वास्थ्यकर्मी को चोट आई थी। जिला अस्पताल और बाल चिकित्सालय दोनों भवनों का निर्माण प्राधिकरण ने कराया था। जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अशोक कुमार झा ने बताया कि फॉल्स सीलिंग गिरी थी, जिसे ठीक कराया जा रहा है। फॉल्स सीलिंग लगने तक वैकल्पिक व्यवस्था की गई है ताकि मरीजों को किसी भी तरह की परेशानी न हो।
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