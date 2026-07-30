शेयर बाजार में निवेश का झांसा देकर पूर्व नौ सैनिक से 2.23 करोड़ रुपये ठगे

नोएडा, संवाददाता। साइबर अपराधियों ने सेक्टर-21 जलवायु विहार सोसाइटी में रहने वाले पूर्व नौ सैनिक से शेयर बाजार में निवेश के नाम पर 2.23 करोड़ रुपये ठग लिए। जालसाजों ने उन्हें निवेश करने पर तीन गुना लाभ का झांसा देकर फंसाया। पीड़ित की शिकायत पर साइबर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक सेक्टर-21 स्थित जलवायु विहार में रहने वाले सुनील कुमार आनंद ने 73 वर्ष के हैं और नौसेना से सेवानिवृत्त हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्हें 10 जून को व्हाट्सऐप के माध्यम से एक सूचना मिली। सूचना देने वालों ने उन्हें शेयर मार्केट में निवेश करने करके तीन गुना धन करने का प्रलोभन दिया। उन्हें शेयर ट्रेडिंग के लिए खाता खोलने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भेजा। उन्होंने फॉर्म भर दिया। उसे वह वास्तविक मानते हुए उसमें शामिल लोगों से बातचीत करते रहे। पीड़ित के अनुसार 14 जून 2026 को व्हाट्सऐप द्वारा उन्हें संदेश मिला, जिसमें कहा गया कि उनके ट्रेडिंग खाते के आवेदन को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि सत्यापन के लिए उन्होंने अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो की कॉपी जमा की। इसके बाद उन्हें यूपी एक्सप्रो ट्रेडिंग ऐप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए कहा गया। उनके अनुसार प्लेटफार्म चलने वाले लोगों ने बताया कि अपर सर्किट पर स्टॉक खरीद कर अगले दिन बेच सकते हैं। उन्हें पांच प्रतिशत लाभ मिलेगा। उनसे कहा गया कि डिस्काउंटेड कीमतों पर ब्लॉक डील में वह हिस्सा ले सकते हैं। ऐप्लीकेशन के जरिए डिस्काउंटेड रेट पर ऑफर किए गए आईपीओ में उन्होंने निवेश किया। पीड़ित के अनुसार 15 जून से 21 जुलाई के बीच उन्होंने दो करोड़ 23 लाख 51 हजार 136 रुपये जालसाजों के विभिन्न खातों में ट्रांसफर कर दिए। पीड़ित के अनुसार ऐप पर उनकी रकम छह करोड़ से ज्यादा दिखाई दे रही थी。