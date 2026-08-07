Noida News: कर्मचारी ने किया तीन लाख रुपये का गबन
Noida News: ट्रांस हिंडन। कौशांबी थाना क्षेत्र में आवास के लिए ऋण देने वाली कंपनी के कर्मचारी
Noida News: ट्रांस हिंडन, अक्षय अग्रवाल। कौशांबी थाना क्षेत्र में आवास के लिए ऋण देने वाली कंपनी के कर्मचारी पर तीन लाख रुपये के गबन का मामला सामने आया है। कंपनी के प्रबंधक ने कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। गृह हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के कौशांबी शाखा प्रबंधक अतुल शौकीन ने पुलिस को बताया कि कंपनी ने 26 अक्टूबर, 2023 को देव प्रकाश को क्रेडिट अधिकारी के तौर पर नौकरी पर रखा था। उनकी जिम्मेदारी ऋण की किस्त जमा करने और ग्राहकों के घर जाकर लाने की थी। जांच की गई तो तीन लाख रुपये के गबन का पता चला। इस दौरान आरोपी ने नौकरी पर आना बंद कर दिया।
सहायक पुलिस आयुक्त इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच की जा रही है। आरोपी को नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है।
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