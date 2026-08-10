Noida News: बुजुर्ग को मोबाइल ऐप की सेवाएं देने के नाम पर 1.58 लाख रुपये ठगे

Noida News: नोएडा, संवाददाता। फेज-3 थाना क्षेत्र में रहने वाले बुजुर्ग को मोबाइल ऐप की सेवाएं बहाल करने का झांसा देकर 1.58 लाख रुपये ठग लिए। जालसाजों ने गोपनीय जानकारी प्राप्त कर ठगी की। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सेक्टर-121 निवासी हरि मोहन राजवंशी ने पुलिस को बताया कि कुछ दिन पहले उन्हें जानकारी मिली कि एक मोबाइल ऐप की सेवाएं बंद हो गई हैं। बताया गया कि सेवाएं जारी रखने के लिए कुछ रकम जमा करनी होगी। मैसेज को वास्तविक मानकर उसमें दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क किया। उस व्यक्ति ने उन्हें व्हाट्सऐप कॉल पर बात करने के लिए कहा।

रकम वापस दिलाने के बहाने मोबाइल पर विभिन्न प्रक्रियाएं कराईं। आरोपी ने जानकारी प्राप्त करके पीड़ित के बैंक खाते से दो बार में एक लाख 58 हजार 182 रुपये धोखाधड़ी करके ट्रांसफर करा लिए। पहला ट्रांजेक्शन 22 जून की रात करीब 9.06 बजे हुआ और दूसरा ट्रांजेक्शन उसी र रात 9.25 बजे हुआ। यह रकम पंजाब नेशनल बैंक के खाते में गई है। पीड़ित का दाव है कि उन्हें बैंक द्वारा खाताधारकों के बारे में जानकारी नहीं दी गई। शिकायतकर्ता का कहना है कि आरोपी ने यह रकम एटीएम से निकाली है। एटीएम बूथ में लगे सीसीटीवी कैमरे में आरोपी की फोटो होगी। पीड़ित ने पुलिस से आरोपी के बैंक खातों को फ्रीज कराने और रकम वापस दिलाने की मांग की है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।---------