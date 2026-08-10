Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Noida News: बुजुर्ग को मोबाइल ऐप की सेवाएं देने के नाम पर 1.58 लाख रुपये ठगे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
Follow us on Google News
share

Noida News: नोएडा, गौरव भारद्वाज। फेज-3 थाना क्षेत्र में रहने वाले बुजुर्ग को मोबाइल ऐप की सेवाएं बहाल

Noida News: बुजुर्ग को मोबाइल ऐप की सेवाएं देने के नाम पर 1.58 लाख रुपये ठगे

Noida News: नोएडा, संवाददाता। फेज-3 थाना क्षेत्र में रहने वाले बुजुर्ग को मोबाइल ऐप की सेवाएं बहाल करने का झांसा देकर 1.58 लाख रुपये ठग लिए। जालसाजों ने गोपनीय जानकारी प्राप्त कर ठगी की। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सेक्टर-121 निवासी हरि मोहन राजवंशी ने पुलिस को बताया कि कुछ दिन पहले उन्हें जानकारी मिली कि एक मोबाइल ऐप की सेवाएं बंद हो गई हैं। बताया गया कि सेवाएं जारी रखने के लिए कुछ रकम जमा करनी होगी। मैसेज को वास्तविक मानकर उसमें दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क किया। उस व्यक्ति ने उन्हें व्हाट्सऐप कॉल पर बात करने के लिए कहा।

ये भी पढ़ें:बैंक ऐेप की दिक्कत दूर करने का झांसा देकर 4.07 लाख उड़ाए

रकम वापस दिलाने के बहाने मोबाइल पर विभिन्न प्रक्रियाएं कराईं। आरोपी ने जानकारी प्राप्त करके पीड़ित के बैंक खाते से दो बार में एक लाख 58 हजार 182 रुपये धोखाधड़ी करके ट्रांसफर करा लिए। पहला ट्रांजेक्शन 22 जून की रात करीब 9.06 बजे हुआ और दूसरा ट्रांजेक्शन उसी र रात 9.25 बजे हुआ। यह रकम पंजाब नेशनल बैंक के खाते में गई है। पीड़ित का दाव है कि उन्हें बैंक द्वारा खाताधारकों के बारे में जानकारी नहीं दी गई। शिकायतकर्ता का कहना है कि आरोपी ने यह रकम एटीएम से निकाली है। एटीएम बूथ में लगे सीसीटीवी कैमरे में आरोपी की फोटो होगी। पीड़ित ने पुलिस से आरोपी के बैंक खातों को फ्रीज कराने और रकम वापस दिलाने की मांग की है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।---------

ये भी पढ़ें:डेटिंग ऐप के जरिये दोस्ती कर महिला से नौ लाख ऐंठे
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Noida News Noida Latest News Mobile App

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।