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Noida News: कार्यालय में घुसकर बुजुर्ग से मारपीट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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Noida News: आयुष गंगवार खोड़ा थानाक्षेत्र में जमीन के लेनदेन को लेकर चल रहे विवाद में बुजुर्ग से मारपीट

Noida News: कार्यालय में घुसकर बुजुर्ग से मारपीट

Noida News: ट्रांस हिंडन। खोड़ा थानाक्षेत्र में जमीन के लेनदेन को लेकर चल रहे विवाद में बुजुर्ग से मारपीट करने का मामला सामने आया है। दीपक विहार निवासी सतीश मिश्रा ने बताया कि उनका सतपाल गुप्ता से लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा है। आरोप है कि संदीप और मनीष गुप्ता उनके कार्यालय पहुंचे और उनके पिता श्याम प्रसाद मिश्रा से मारपीट की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।

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