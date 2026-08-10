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Noida News: घरेलू विवाद में महिला को कुत्ते से कटवाने का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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Noida News: नोएडा, रवि प्रकाश सिंह रैकवार। सदरपुर निवासी महिला ने घरेलू विवाद के दौरान अपने पति और ससुराल

Noida News: घरेलू विवाद में महिला को कुत्ते से कटवाने का आरोप

Noida News: नोएडा, वरिष्ठ संवाददाता। सदरपुर निवासी महिला ने घरेलू विवाद के दौरान अपने पति और ससुराल पक्ष के लोगों पर मारपीट करने के साथ ही पालतू कुत्ते से कटवाने का आरोप लगाया है। सेक्टर-39 थाने की पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गुंजन शर्मा ने पुलिस को शिकायत दी कि उसकी शादी 17 नवंबर 2024 को राहुल शर्मा से हुई थी। आरोप है कि आठ अगस्त को घरेलू विवाद में सास अनीता शर्मा और ननद मोनिका शर्मा के बीच बहस हुई। इसी दौरान पति राहुल शर्मा को फोन कर बुलाया गया। पति के घर पहुंचने के बाद तीनों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की।

इसी दौरान उस पर पालतू कुत्ते को छोड़ दिया गया। कुत्ते ने उसे काट लिया। कुत्ते के काटने से महिला के शरीर पर गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद महिला ने 112 नंबर पर फोन कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस के पहुंचने के बाद उसकी चाची ने दरवाजा खोला और उसे बाहर निकाला। इसके बाद वह पुलिस के साथ सदरपुर पुलिस चौकी पहुंची और लिखित शिकायत दी। पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मारपीट और कुत्ते से कटवाने के आरोपों की जांच कर रही है।

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