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Noida News: घरेलू सहायकों पर गहने चोरी करने का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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Noida News: आयुष गंगवार सहायकों पर मुकदमा दर्ज कराया है पुलिस मामले की जांच कर रही है

Noida News: घरेलू सहायकों पर गहने चोरी करने का आरोप

Noida News: ट्रांस हिंडन। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में घरेलू सहायक के रूप में काम करने वाले दो युवकों पर लाखों के गहने चोरी करने का लगाया गया है। शिप्रा कृष्णा विस्टा सोसाइटी निवासी ममता चोपड़ा ने बताया कि दोनों 24 घंटे उनके घर पर ही रहते हैं। दो जून को घर से गहने गायब होने की जानकारी मिली। उन्होंने दोनों सहायकों पर चोरी का शक जताते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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