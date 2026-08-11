Noida News: घरेलू सहायकों पर गहने चोरी करने का आरोप
Noida News: आयुष गंगवार सहायकों पर मुकदमा दर्ज कराया है पुलिस मामले की जांच कर रही है
Noida News: ट्रांस हिंडन। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में घरेलू सहायक के रूप में काम करने वाले दो युवकों पर लाखों के गहने चोरी करने का लगाया गया है। शिप्रा कृष्णा विस्टा सोसाइटी निवासी ममता चोपड़ा ने बताया कि दोनों 24 घंटे उनके घर पर ही रहते हैं। दो जून को घर से गहने गायब होने की जानकारी मिली। उन्होंने दोनों सहायकों पर चोरी का शक जताते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।