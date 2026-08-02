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Noida News: महिला की पुनरीक्षण याचिका खारिज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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Noida News: ग्रेटर नोएडा, आशीष धामा । जिला सत्र न्यायालय ने चेक बाउंस मामले में आरोपी महिला की

Noida News: महिला की पुनरीक्षण याचिका खारिज

Noida News: ग्रेटर नोएडा, प्रमुख संवाददाता। जिला सत्र न्यायालय ने चेक बाउंस मामले में आरोपी महिला की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने निचली अदालत की ओर से जारी समन आदेश को सही ठहराया। दादरी निवासी महिला ने निचली अदालत के 26 सितंबर 2025 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत उसे चेक बाउंस के मामले में तलब किया गया था। महिला का दावा था कि संबंधित व्यक्ति ने उसके घर से कार ले जाते समय चेक, आधार कार्ड, पैन कार्ड सहित अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज चोरी कर लिए थे। बाद में उन्हीं चेकों का दुरुपयोग कर बैंक में प्रस्तुत किया गया और चेक बाउंस की रिपोर्ट दर्ज करा दी।

महिला ने यह भी कहा कि उसे कानूनी नोटिस प्राप्त नहीं हुआ और उसके खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराया गया। वहीं, शिकायतकर्ता का कहना था कि उसने कनाडा में नौकरी दिलाने के नाम पर महिला और उसके पति को 30 लाख रुपये दिए थे। नौकरी नहीं लगने पर रकम वापस मांगने पर महिला की ओर से करीब 19.45 लाख रुपये के दो चेक दिए गए, लेकिन बैंक में प्रस्तुत करने पर भुगतान रुक जाने के कारण दोनों चेक बाउंस हो गए। सुनवाई के दौरान अदालत ने महिला की पुनरीक्षण याचिका निरस्त करते हुए निचली अदालत के समन आदेश को बरकरार रखा।---

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