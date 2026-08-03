Noida News: ग्रेनो वेस्ट में राजकीय महाविद्यालय की मांग
Noida News: महिला उन्नति संस्था के प्रतिनिधिमंडल ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना हेतु ज्ञापन कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की बढ़ती आबादी और शिक्षा की जरूरतों को देखते हुए, संस्था ने सरकारी कॉलेज की मांग की। क्षेत्र में कोई सरकारी महाविद्यालय नहीं है।
Noida News: ग्रेटर नोएडा। महिला उन्नति संस्था के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर प्रशासनिक अधिकारी अनुराग सारस्वत के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ग्रेनो वेस्ट में राजकीय महाविद्यालय की मांग की गई है। संस्था के संस्थापक डॉ. राहुल वर्मा ने बताया कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट की आबादी लगभग आठ लाख है। आने वाले वर्षों में तेजी से बढ़ने की संभावना है। इसके बावजूद क्षेत्र में एक भी राजकीय महाविद्यालय नहीं होने से विद्यार्थियों को महंगे निजी संस्थानों में पढ़ाई करनी पड़ती है। महासचिव अनिल भाटी ने कहा कि नोएडा के एकमात्र राजकीय महाविद्यालय में सीटें सीमित हैं और दूरी अधिक होने के कारण विशेष रूप से छात्राओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
संस्था ने सरकार से क्षेत्र की बढ़ती आबादी और शिक्षा की जरूरतों को देखते हुए जल्द सरकारी कॉलेज स्थापित करने की मांग की। इस दौरान जहीर सैफी, नेक सिंह रावत, राजकुमार गौतम आदि मौजूद रहे।
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