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Noida News: कंपनी मालिक के नाम से मैसेज कर 75 लाख ठगे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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Noida News: नोएडा, रवि प्रकाश सिंह रैकवार । साइबर अपराधियों ने कंपनी के अकाउंटेंट को मालिक के नाम से व्हाट्सऐप

Noida News: कंपनी मालिक के नाम से मैसेज कर 75 लाख ठगे

Noida News: नोएडा, वरिष्ठ संवाददाता। साइबर अपराधियों ने कंपनी के अकाउंटेंट को मालिक के नाम से व्हाट्सऐप पर मैसेज कर 75 लाख रुपये ठग लिए। इसके अलावा कंपनी से सेवानिवृत्त अधिकारी से नौ लाख रुपये से अधिक ऐंठ लिए। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने दोनों मामलों में केस दर्ज कर लिया है। सेक्टर-8 स्थित पेपर पैकेजिंग कंपनी के अकाउंटेंट हुसैन अरशद खान ने पुलिस को शिकायत दी कि साइबर अपराधियों ने 24 जून को उनका मोबाइल हैक कर लिया। इसके बाद कंपनी के मालिक मोहम्मद साजिद के नाम और प्रोफाइल फोटो से व्हाट्सऐप पर मैसेज भेजा। संदेश में तत्काल एक बैंक खाते में 75 लाख रुपये आरटीजीएस के माध्यम से ट्रांसफर करने के निर्देश दिए गए थे। अकाउंटेंट ने इसे कंपनी मालिक का वास्तविक आदेश समझा और दोपहर करीब दो बजे कंपनी के बैंक खाते से वैंट्रेक्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खाते में 75 लाख रुपये आरटीजीएस कर दिए। कुछ देर बाद जब उन्होंने कंपनी मालिक से इस भुगतान की पुष्टि की तो पता चला कि उन्होंने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया। इसके बाद राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर साइबर क्राइम थाने में मुकदमा कराया गया। पुलिस लाभार्थी खाते और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर जांच कर रही है。

रिटायर्ड अधिकारी का मामला

निजी कंपनी से रिटायर्ड अधिकारी सेक्टर-122 निवासी संजय शर्मा ने पुलिस को बताया कि वह 15 मई की शाम सेक्टर-120 स्थित प्रतीक लॉरेल सोसाइटी में थे। उसी दौरान उनके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से व्हाट्सऐप कॉल आई। कॉलर ने खुद को इंडस पेंशन फंड से जुड़ा अधिकारी बताया। पीड़ित ने बातचीत में कोई रुचि नहीं दिखाई और करीब दो मिनट बाद कॉल काट दी। कॉल समाप्त होने के कुछ ही देर बाद उनके मोबाइल पर बैंक के लगातार मैसेज आने लगे। पता चला कि इंडसइंड बैंक में जमा उनकी दो फिक्स्ड डिपॉजिट, जिनकी कुल राशि 10.13 लाख रुपये थी, समय से पहले तोड़ दी गई हैं। इसके बाद ठगों ने शाम सवा पांच बजे छह मिनट के भीतर चार अलग-अलग ट्रांजेक्शन में आठ लाख रुपये खाते से निकाल लिए। यही नहीं, ठगों ने पीड़ित के पेटीएम खाते तक भी पहुंच बना ली और दो ट्रांजेक्शन में 96 हजार 350 रुपये तथा 95 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए। इस तरह कुल नौ लाख 91 हजार 350 रुपये की ठगी हो गई। बैंक से मैसेज मिलने पर पीड़ित ने तत्काल शिकायत दर्ज कराई। साइबर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोनों मामलों में बैंक खातों, मोबाइल डेटा, आईपी एड्रेस और डिजिटल ट्रांजेक्शन की जांच की जा रही है। लाभार्थी खातों को ट्रेस कर रकम फ्रीज कराने का प्रयास भी किया जा रहा है।

सावधानी बरतें

ऐसे मामलों में यह सावधानी बरतें:

व्हाट्सऐप या ईमेल पर मिले किसी भी भुगतान संबंधी निर्देश की संबंधित अधिकारी से फोन या आमने-सामने पुष्टि जरूर करें। किसी अज्ञात व्हाट्सऐप कॉल, लिंक या स्क्रीन शेयरिंग ऐप पर भरोसा न करें। बैंक खाते में एसएमएस और ईमेल अलर्ट हमेशा सक्रिय रखें। मोबाइल और बैंकिंग ऐप में मजबूत पासवर्ड तथा दो-स्तरीय सुरक्षा का उपयोग करें। किसी भी संदिग्ध ट्रांजेक्शन की जानकारी मिलते ही 1930 हेल्पलाइन या राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं और संबंधित बैंक को तत्काल सूचना दें।

सामान्य प्रश्न

साइबर अपराधियों ने कितने रुपये की ठगी की?
साइबर अपराधियों ने कंपनी के अकाउंटेंट से 75 लाख रुपये और रिटायर्ड अधिकारी से 9.91 लाख रुपये की ठगी की।
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