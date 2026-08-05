Noida News: निवेश पर मुनाफे का झांसा देकर दो लोगों ने 80 लाख रुपये ठगे

Noida News: नोएडा में साइबर ठगों ने ऑनलाइन ट्रेडिंग का झांसा देकर दो व्यक्तियों से लगभग 80 लाख रुपये की ठगी की। ठगों ने वॉट्सऐप और टेलीग्राम के जरिए संपर्क कर निवेश के लिए लालच दिया और फर्जी लाभ दिखाकर पीड़ितों को विश्वास में लिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

Noida News: नोएडा, रवि प्रकाश सिंह रैकवार। ऑनलाइन ट्रेडिंग में मोटा मुनाफा कमाने का झांसा देकर साइबर ठगों ने ग्रेटर नोएडा और सेक्टर-37 निवासी दो लोगों से करीब 80 लाख रुपये की ठगी कर ली। ठगों ने पीड़ितों को वॉट्सऐप और टेलीग्राम के जरिए संपर्क कर निवेश के लिए तैयार किया। शुरुआत में फर्जी मुनाफा दिखाकर उनका भरोसा जीता और फिर अलग-अलग बैंक खातों में बड़ी रकम ट्रांसफर करा ली। जब पीड़ितों ने अपनी रकम निकालने की कोशिश की तो ठगों ने संपर्क तोड़ दिया। दोनों मामलों में एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत दर्ज होने के बाद साइबर क्राइम थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पहला मामला पुलिस के अनुसार, ग्रेटर नोएडा निवासी 44 वर्षीय दिग्विजय सिंघल ने शिकायत में बताया कि पिछले वर्ष अगस्त में उनके पास वॉट्सऐप पर एक संदेश आया। बातचीत के दौरान सामने वाले व्यक्ति ने खुद को निवेश विशेषज्ञों के समूह से जुड़ा बताया और शेयर ट्रेडिंग में निवेश करने पर कम समय में दोगुना मुनाफा मिलने का दावा किया। इसके बाद पीड़ित को एक निवेश ग्रुप में जोड़ दिया गया, जहां ट्रेडिंग से जुड़ी जानकारी और मुनाफे के स्क्रीनशॉट लगातार साझा किए जाते थे। ठगों ने पीड़ित से एक ट्रेडिंग ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराया और अलग-अलग बैंक खातों में निवेश के नाम पर कई किश्तों में कुल 27 लाख 87 हजार 750 रुपये जमा करा लिए। शुरुआत में खाते में मुनाफा दिखने से पीड़ित को योजना पर भरोसा हो गया। हालांकि जब उन्होंने निवेश की रकम और मुनाफा निकालने का प्रयास किया तो कोई भुगतान नहीं हुआ। कुछ समय बाद ठगों ने उनसे संपर्क भी बंद कर दिया। तब उन्हें साइबर ठगी का एहसास हुआ और उन्होंने शिकायत दर्ज कराई।

दूसरा मामला दूसरे मामले में मुरादाबाद निवासी अरिहंत जैन जो एक निजी कंपनी में नौकरी करने के साथ छोटा कारोबार भी करते हैं, उन्होंने पुलिस को बताया कि जून 2025 में टेलीग्राम के माध्यम से कुछ लोगों ने उनसे संपर्क किया। आरोपियों ने कारोबार की अतिरिक्त रकम को ऑनलाइन ट्रेडिंग में निवेश करने की सलाह दी और हर दिन अच्छा मुनाफा मिलने का दावा किया। झांसे में आकर उन्होंने अलग-अलग चरणों में कुल 53 लाख रुपये निवेश कर दिए। शुरुआत में उन्हें ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर लगातार मुनाफा दिखाया जाता रहा, जिससे उनका भरोसा बढ़ गया। लेकिन जब उन्होंने अपनी मूल रकम और लाभ निकालने का प्रयास किया तो ठगों ने पहले अतिरिक्त शुल्क और टैक्स जमा कराने की मांग की। इसके बाद उन्होंने संपर्क पूरी तरह बंद कर दिया। तब पीड़ित को ठगी का पता चला और उन्होंने एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस जांच बैंकों से जुटाई जा रही जानकारी:

साइबर थाना पुलिस ने दोनों मामलों में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस संबंधित बैंक खातों, मोबाइल नंबरों, आईपी एड्रेस और डिजिटल ट्रांजैक्शन की जांच कर रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि ठगी की रकम किन-किन खातों में भेजी गई और बाद में उसे कहां ट्रांसफर किया गया। जांच के दौरान जरूरत पड़ने पर संबंधित बैंकों और अन्य एजेंसियों से भी जानकारी जुटाई जाएगी। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया या मैसेजिंग ऐप पर मिलने वाले निवेश के लालच में आकर किसी अनजान व्यक्ति या प्लेटफॉर्म पर पैसा निवेश न करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तत्काल साइबर हेल्पलाइन 1930 या एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत करें।