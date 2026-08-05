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Noida News: धन शोधन केस में फंसने का डर दिखाकर बुजुर्ग से 22 लाख रुपये ऐंठे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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Noida News: नोएडा के सेक्टर-37 में एक बुजुर्ग से साइबर ठगों ने 22 लाख रुपये ठग लिए। आरोपी ने खुद को मुंबई साइबर विभाग का आईपीएस अधिकारी बताकर पीड़ित को मनी लॉन्ड्रिंग और मानव तस्करी में फंसाने की धमकी दी। डर के मारे बुजुर्ग ने पैसे ट्रांसफर कर दिए। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Noida News: धन शोधन केस में फंसने का डर दिखाकर बुजुर्ग से 22 लाख रुपये ऐंठे

Noida News: नोएडा, रवि प्रकाश सिंह रैंकवार। साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट कर सेक्टर-37 निवासी एक बुजुर्ग से 22 लाख रुपये की ठगी कर ली। खुद को मुंबई साइबर विभाग का आईपीएस अधिकारी बताने वाले ठगों ने पीड़ित को मनी लॉन्ड्रिंग और मानव तस्करी जैसे गंभीर मामलों में फंसाने की धमकी दी। इसके बाद सरकारी जांच के नाम पर बैंक खाते में रकम जमा कराने के लिए दबाव बनाया। डर और मानसिक दबाव में आए पीड़ित ने आरटीजीएस के माध्यम से 22 लाख रुपये ठगों के बताए खाते में ट्रांसफर कर दिए। बाद में ठगी का अहसास होने पर उन्होंने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सेक्टर-37 निवासी करियामपुझा वर्गीज रप्पई ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 31 जुलाई 2026 को उनके मोबाइल पर एक कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को मुंबई साइबर डिपार्टमेंट का आईपीएस अधिकारी गौतम बताया। उसने कहा कि उनके आधार और पहचान का दुरुपयोग कर श्री कुमार नाम के व्यक्ति के नाम पर बैंक खाता खोला गया है। आरोप लगाया गया कि उस खाते का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग, मानव तस्करी और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों में किया गया है। ठग ने यह भी दावा किया कि जांच एजेंसियों के रिकॉर्ड में उनका नाम सामने आया है और उन्हें किसी भी समय हिरासत में लिया जा सकता है। आरोपियों ने बातचीत के दौरान पीड़ित को लगातार डराया और कहा कि यदि उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इसके बाद शिकायतकर्ता से उनका पूरा नाम, परिवार के सदस्यों की जानकारी, सभी बैंक खातों का विवरण, जमा रकम और हाल के बड़े वित्तीय लेन-देन की जानकारी हासिल कर ली गई। ठगों ने पीड़ित को भरोसा दिलाया कि यह पूरी प्रक्रिया गोपनीय है और किसी से भी इस बारे में बात नहीं करनी है। इसके बाद पीड़ित को बताया गया कि अगले दिन सुबह नौ बजे उन्हें सीबीआई कार्यालय में श्री प्रसाद नाम के अधिकारी से मिलना होगा। साथ ही कहा गया कि जांच पूरी होने और यह साबित करने के लिए कि उनका पैसा किसी अवैध गतिविधि से जुड़ा नहीं है, उन्हें 22 लाख रुपये एक विशेष बैंक खाते में जमा कराने होंगे। जांच पूरी होने के बाद पूरी रकम उनके खाते में वापस कर दी जाएगी। ठगों की बातों पर भरोसा कर पीड़ित अगले दिन बैंक पहुंचे और आरटीजीएस के माध्यम से 22 लाख रुपये बताए गए खाते में ट्रांसफर कर दिए। कुछ समय बाद जब उन्हें शक हुआ और उन्होंने जानकारी जुटाई तो पता चला कि उनके साथ साइबर ठगी हुई है। इसके बाद उन्होंने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर साइबर ठगी का मामला दर्ज कर लिया है। जांच के दौरान उस बैंक खाते की जानकारी जुटाई जा रही है जिसमें रकम भेजी गई थी। पुलिस खाताधारक की पहचान, ट्रांजैक्शन की पूरी चेन और रकम किन-किन खातों में आगे भेजी गई, इसकी पड़ताल कर रही है। साथ ही कॉल करने वालों के मोबाइल नंबर, बैंक खातों और डिजिटल साक्ष्यों का भी विश्लेषण किया जा रहा है।

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