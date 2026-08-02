Noida News: पेंटोग्राफ टूटने से मेट्रो पौने घंटे बाधित
Noida News: नोएडा, विक्रम शर्मा। पेंटोग्राफ टूटने से मेट्रो पौने घंटे बाधित नोएडा, प्रमुख संवाददाता। मॉल के निर्माण कार्य
Noida News: नोएडा, विक्रम शर्मा। मॉल के निर्माण कार्य में लगी क्रेन का उपकरण रविवार शाम एक्वा लाइन पर मेट्रो के ऊपर आ गिरा। इससे सेक्टर-50 में मेट्रो का पेंटोग्राफ टूट गया। इस कारण मेट्रो का संचालन करीब पौने घंटे तक ठप रहा। इसके बाद व्यवस्था ठीक हो पाई। इससे स्टेशनों पर भीड़ बढ़ गई। लोगों को देर तक मेट्रो का इंतजार करना पड़ा। मेट्रो लाइन के पास बन रहे एक मॉल के निर्माण कार्य के दौरान रविवार शाम करीब चार बजे क्रेन का उपकरण मेट्रो के ऊपर आ गिरा। इससे उसका पेंटोग्राफ टूट गया। इसके जरिए मेट्रो को ओएचई लाइन से बिजली मिलती है।
मेट्रो का ये उपकरण टूटने से मेट्रो सेक्टर-50 स्टेशन के पास खड़ी हो गई। यह जानकारी मिलने के बाद एनएमआरसी के अफसरों ने दूसरी मेट्रो को बुलवाकर उस मेट्रो को हटवाया। इस दौरान करीब पौने घंटे तक मेट्रो का संचालन ठप पड़ा रहा। सभी स्टेशन पर लोगों की काफी भीड़ लग गई। लोगों को देर तक मेट्रो का इंतजार करना पड़ा। इस बारे में एनएमआरसी के कार्यकारी निदेशक क्रांति शेखर ने बताया कि मेट्रो में खराबी आने की वजह से कुछ देर के लिए सेवा प्रभावित हुई, लेकिन बाद में संचालन सही हो गया। इस मामले में निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई करायी जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।