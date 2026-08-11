Noida News: श्रमिक हिंसा मामले में दो आरोपियों को जमानत
Noida News: ग्रेटर नोएडा, आशीष धामा । जिला न्यायालय ने श्रमिक हिंसा मामले में दो आरोपियों सत्यम वर्मा
Noida News: ग्रेटर नोएडा, प्रमुख संवाददाता। जिला न्यायालय ने श्रमिक हिंसा मामले में दो आरोपियों सत्यम वर्मा और मनीषा चौहान को जमानत दे दी। हालांकि, अन्य मामले दर्ज होने के कारण दोनों जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। जिला न्यायालय ने अभियोजन की ओर से पेश साक्ष्यों और परिस्थितियों को जमानत से इनकार करने के लिए पर्याप्त नहीं माना। इससे आरोपियों को काफी राहत मिली। फेज-2 थाना क्षेत्र स्थित रिचा ग्लोबल कंपनी में अप्रैल में हुए श्रमिक आंदोलन के दौरान बलवा, तोड़फोड़ और आगजनी की साजिश के आरोप में सत्यम वर्मा जेल भेजा गया था। सैकड़ों कर्मचारियों ने 10 अप्रैल को वेतन वृद्धि की मांग को लेकर कंपनी के गेट पर प्रदर्शन किया था। आरोप है कि इस दौरान कंपनी में मौजूद लोगों को बंधक बनाने, तोड़फोड़ और आगजनी की धमकी दी गई। 11 और 13 अप्रैल को भीड़ जुटने, कंपनी में प्रवेश रोकने और भंगेल फ्लाईओवर के पास जाम लगाने के आरोप लगाए गए। पुलिस ने आंदोलन को भड़काने के लिए व्हाट्सऐप ग्रुप के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया था। बचाव पक्ष ने न्यायालय में कहा कि एफआईआर करीब 10 दिन बाद दर्ज हुई और उसमें सत्यम का नाम नहीं था। आरोपी ने संबंधित व्हाट्सऐप नंबर अपना होने से भी इनकार किया। न्यायालय ने माना कि बैंक खाते में धनराशि प्राप्त होना मात्र इस बात का पर्याप्त प्रमाण नहीं है कि उसका इस्तेमाल आंदोलन में किया गया。
मनीषा चौहान का मामला
फेज-3 कोतवाली में दर्ज मामले में मनीषा चौहान पर 13 अप्रैल को हुए उग्र श्रमिक आंदोलन के दौरान कई कंपनियों में तोड़फोड़ और नुकसान पहुंचाने का आरोप था। अभियोजन के मुताबिक 100 से 200 उपद्रवी श्रमिक लाठी-डंडे, घातक हथियार और ईंट-पत्थर लेकर सड़कों पर उतर आए थे। सेक्टर-64, 65, 67, 68 और 69 में यातायात बाधित करने के साथ कई कंपनियों में घुसकर सुरक्षा गेट, सीसीटीवी कैमरे, कांच और कार्यालयों में तोड़फोड़ की गई। बचाव पक्ष ने कोर्ट को बताया कि जिस घटना को लेकर मनीषा पर आरोप लगाए गए, उस समय वह पहले से जेल में बंद थीं। उसे 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था और 12 अप्रैल को जेल भेज दिया गया था। कोर्ट ने इस तथ्य समेत अन्य परिस्थितियों को देखते हुए उसे भी जमानत दे दी।
---
प्रश्न-उत्तर
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।