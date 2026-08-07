Noida News: पड़ोसी से 3.81 लाख रुपये लेकर दंपति फरार, मुकदमा दर्ज
Noida News: ट्रांस हिंडन। खोड़ा थाना क्षेत्र में जरूरत बताकर पड़ोसियों और परिचितों से लाखों रुपये लेकर
Noida News: ट्रांस हिंडन, अक्षय अग्रवाल। खोड़ा थाना क्षेत्र में जरूरत बताकर पड़ोसियों और परिचितों से लाखों रुपये लेकर एक दंपति के फरार होने का मामला सामने आया है। खोड़ा की पवन विहार कॉलोनी निवासी मदन मोहन शुक्ला ने पुलिस को बताया कि कुछ समय पहले प्रमोद ने उनसे जरूरत बताकर 3.81 लाख रुपये उधार लिए थे। दस मई 2026 को आरोपी फरार हो गया। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। सहायक पुलिस आयुक्त इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। आरोपियों की ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है।
जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा।
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