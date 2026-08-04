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Noida News: संविदाकर्मियों का अनश्चितकालीन धरना शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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Noida News: ग्रेटर नोएडा के कलाधाम सोसाइटी में गड्ढे में डूबने से एक बच्चे की मृत्यु के बाद सभी संविदाकर्मियों ने धरना शुरू कर दिया है। उन्होंने तकनीकी सुपरवाइजर और सुपरवाइजर की गिरफ्तारी समेत अन्य मांगें की हैं। धरने के कारण ऑफिस का कामकाज ठप हो गया है, और कर्मचारियों ने अपनी सुरक्षा और पहचान पत्र की मांग की है।

Noida News: संविदाकर्मियों का अनश्चितकालीन धरना शुरू

Noida News: ग्रेटर नोएडा, सीएल मौर्य। कलाधाम सोसाइटी में गड्ढे में डूबने से बच्चे की मौत मामले में तकनीकी सुपरवाइजर और सुपरवाइजर की गिरफ्तारी सहित अन्य मांगों को लेकर अब प्राधिकरण के सभी संविदाकर्मियों ने मोर्चा खोल दिया है। दफ्तर और साइट का कामकाज छोड़कर मंगलवार से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। तकनीकी सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, बाबू और चपरासी सहित सभी कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से दफ्तर का कामकाज पूरी तरह से ठप पड़ गया है। वरिष्ठ प्रबंधक स्तर के तीन अधिकारी धरनारत कर्मचारियों से मिलने पहुंचे, लेकिन बात नहीं बनी। कर्मचारियों को अवगत कराया गया कि महाप्रबंधक परियोजना के आदेश में एफआईआर वाली बात हटा दी गई है।

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इसके बाद भी कर्मचारी नहीं माने। उन्होंने कहा कि आदेश वापस होना चाहिए, तभी वह धरना खत्म करेंगे। साथ ही यह भी मांग की है कि फील्ड यानी क्षेत्र में काम करने वाले सुपरवाइजर और तकनीकी सुपरवाइजर को पहचान पत्र जारी करने के साथ उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। अवैध निर्माण और अवैध खनन रोकने के लिए जाते हैं,तो कई बार लोगों के विरोध का सामना करना पड़ता है।बता दें कि कलाधाम सोसाइटी में बीते दिनों नलकूप की बोरिंग के लिए खोदे गए गड्ढे में डूबने से बच्चे की मौत हो गई थी। हादसे के बाद महाप्रबंधक परियोजना एके सिंह ने आदेश जारी कर सुपरवाइजर और तकनीकी सुपरवाइजर की जिम्मेदारी तय कर दी है। उसके अनुसार यदि कार्यस्थल पर कोई घटना होती है, तो इसके लिए तकनीकी सुपरवाइजर और सुपरवाइजर जिम्मेदार होंगे। कर्मचारी इस आदेश के विरोध में है। इस तरह जिम्मेदारी तय करने का कोई औचित्य नहीं है। आरोप है कि जेल में बंद निर्दोष सुपरवाइजर और तकनीकी सुपरवाइजर की रिहाई के लिए प्राधिकरण सहयोग नहीं कर रहा है। धरनी पर बैठे कर्मचारियो ने इन दो प्रमुख मांगों के साथ ही अन्य मांगों को भी पूरा करने के लिए आवाज उठाई है।

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