Noida News: थाने में महिला एसएचओ के पति का हंगामा, गाड़ी तोड़ी
Noida News: गुरुग्राम में एक महिला थाना प्रभारी के पति और नगर निगम के कार्यकारी अभियंता के बीच थाने में तीखी बहस हुई। इसी दौरान आरोपी पति ने सरकारी गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। पुलिस ने मौके पर हस्तक्षेप कर स्थिति पर काबू पाया और आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
Noida News: गुरुग्राम,गौरव चौधरी। गुरुग्राम के थाना सेक्टर-40 परिसर में सोमवार को उस वक्त अफरातफरी मच गई, जब महिला थाना प्रभारी के पति और नगर निगम में तैनात कार्यकारी अभियंता अचानक थाने पहुंचे। इस दौरान दोनों के बीच किसी पारिवारिक या व्यक्तिगत विषय को लेकर तीखी बहस शुरू हो गई। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि आरोपी पति ने गुस्से में आपा खो दिया। उन्होंने परिसर में खड़ी सेक्टर-40 थाने की सरकारी गाड़ी में तोड़फोड़ कर उसे भारी नुकसान पहुंचाया। थाने के भीतर हुए इस अप्रत्याशित घटनाक्रम से मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत बीच-बचाव कर स्थिति पर काबू पाया।इसके
बाद आरोपी पति मौके से चला गया। उच्च अधिकारियों को मामले से अवगत कराया। हंगामे के बाद महिला थाना प्रभारी की शिकायत पर आरोपी पति के खिलाफ थाने में मामला दर्ज किया गया। मामले में थाना प्रभारी और कार्यकारी अभियंता से संपर्क किया गया,लेकिन किसी पक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई।
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