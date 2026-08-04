Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Noida News: थाने में महिला एसएचओ के पति का हंगामा, गाड़ी तोड़ी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
Follow us on Google News
share

Noida News: गुरुग्राम में एक महिला थाना प्रभारी के पति और नगर निगम के कार्यकारी अभियंता के बीच थाने में तीखी बहस हुई। इसी दौरान आरोपी पति ने सरकारी गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। पुलिस ने मौके पर हस्तक्षेप कर स्थिति पर काबू पाया और आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

Noida News: थाने में महिला एसएचओ के पति का हंगामा, गाड़ी तोड़ी

Noida News: गुरुग्राम,गौरव चौधरी। गुरुग्राम के थाना सेक्टर-40 परिसर में सोमवार को उस वक्त अफरातफरी मच गई, जब महिला थाना प्रभारी के पति और नगर निगम में तैनात कार्यकारी अभियंता अचानक थाने पहुंचे। इस दौरान दोनों के बीच किसी पारिवारिक या व्यक्तिगत विषय को लेकर तीखी बहस शुरू हो गई। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि आरोपी पति ने गुस्से में आपा खो दिया। उन्होंने परिसर में खड़ी सेक्टर-40 थाने की सरकारी गाड़ी में तोड़फोड़ कर उसे भारी नुकसान पहुंचाया। थाने के भीतर हुए इस अप्रत्याशित घटनाक्रम से मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत बीच-बचाव कर स्थिति पर काबू पाया।इसके

बाद आरोपी पति मौके से चला गया। उच्च अधिकारियों को मामले से अवगत कराया। हंगामे के बाद महिला थाना प्रभारी की शिकायत पर आरोपी पति के खिलाफ थाने में मामला दर्ज किया गया। मामले में थाना प्रभारी और कार्यकारी अभियंता से संपर्क किया गया,लेकिन किसी पक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Noida News Noida Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।