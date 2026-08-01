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Noida News: दोस्त के घर गए युवक पर हमला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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Noida News: ग्रेटर नोएडा, ब्रिजेश कुमार। जेवर कोतवाली क्षेत्र के छोटा झुप्पा गांव में चार लोगों ने अपने

Noida News: दोस्त के घर गए युवक पर हमला

Noida News: ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। जेवर कोतवाली क्षेत्र के छोटा झुप्पा गांव में चार लोगों ने अपने दोस्त के घर गए युवक पर हमला कर दिया। पीड़ित का आरोप है कि किसी नुकीली चीज से वार किया गया। पीड़ित को काफी चोटें आईं। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक छातंगा खुर्द गांव में गोविंद परिवार के साथ रहता है। गोविंद ने पुलिस को बताया कि वह शुक्रवार को अपने दोस्त की गाड़ी को छोड़ने छोटा झुप्पा गांव में उसके घर गया था। वह दोस्त के घर पहुंचा तो पड़ोस में रहने वाले चार युवकों ने उस पर हमला कर दिया।

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उस पर किसी नुकीले हथियार से वार किया गया। पीड़ित को बुरी तरह पीट कर घायल कर दिया गया। इसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। कोतवाली प्रभारी का कहना है कि पीड़ित की शिकायत पर आरोपी राजा, ऋतिक, लाला और उधम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मारपीट के मामले की जांच कर रही है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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