Noida News: जीजा ने बहन को बचाने पहुंचे युवक की नाक काटी
Noida News: नोएडा, रवि प्रकाश सिंह रैकवार। सेक्टर-122 स्थित श्रमिक कुंज में जीजा ने युवक की नाक के अगले
Noida News: नोएडा, वरिष्ठ संवाददाता। सेक्टर-122 स्थित श्रमिक कुंज में जीजा ने युवक की नाक के अगले हिस्से को दांतों से काटकर अलग कर दिया। पीड़ित अपनी बहन को मारपीट से बचाने पहुंचा था। घायल का सेक्टर-39 स्थित जिला अस्पताल में उपचार कराया गया। पीड़ित की शिकायत पर सेक्टर-113 थाने की पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सदरपुर निवासी रवि प्रकाश पाल ने पुलिस को शिकायत दी कि उसकी बहन रीना के साथ जीजा सचिन पाल आठ अगस्त की रात करीब 11 बजे गाली-गलौज और मारपीट कर रहा था। बहन के साथ मारपीट की सूचना मिलने पर रवि मौके पर पहुंचा और जीजा को समझाने का प्रयास किया।
आरोप है कि समझाने के दौरान सचिन ने रवि की नाक के अगले हिस्से को अपने दांतों से काटकर अलग कर दिया। वह रात में ही सेक्टर-39 स्थित जिला अस्पताल पहुंचा और उपचार कराया। इसके बाद उसने पुलिस को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी उसकी बहन के साथ भी गाली-गलौज और मारपीट कर रहा था। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जांच अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। पुलिस घटना के कारण और दोनों पक्षों के बीच हुए विवाद की जानकारी जुटा रही है।
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