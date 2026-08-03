Noida News: बदसलूकी का विरोध करने पर पीटा
Noida News: नोएडा, रवि प्रकाश सिंह रैकवार। सेक्टर-113 थानाक्षेत्र में गाली देने का विरोध करने पर एक व्यक्ति के साथ मारपीट
Noida News: नोएडा। सेक्टर-113 थानाक्षेत्र में गाली देने का विरोध करने पर एक व्यक्ति के साथ मारपीट की गई। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। थाने में दी शिकायत में सोरखा गांव निवासी विशाल ने बताया कि वह रविवार को शाम करीब सात बजे बाजार जा रहे थे। इसी दौरान गांव के पेले, गौरव और मांगे ने गाली-गलौज करनी शुरू कर दी। विरोध करने पर तीनों ने विशाल के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। इस दौरान शिकायतकर्ता का सिर भी फट गया।
पुलिस जल्द ही आरोपियों को दबोचने का दावा कर रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।