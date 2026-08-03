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Noida News: बदसलूकी का विरोध करने पर पीटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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Noida News: नोएडा, रवि प्रकाश सिंह रैकवार। सेक्टर-113 थानाक्षेत्र में गाली देने का विरोध करने पर एक व्यक्ति के साथ मारपीट

Noida News: बदसलूकी का विरोध करने पर पीटा

Noida News: नोएडा। सेक्टर-113 थानाक्षेत्र में गाली देने का विरोध करने पर एक व्यक्ति के साथ मारपीट की गई। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। थाने में दी शिकायत में सोरखा गांव निवासी विशाल ने बताया कि वह रविवार को शाम करीब सात बजे बाजार जा रहे थे। इसी दौरान गांव के पेले, गौरव और मांगे ने गाली-गलौज करनी शुरू कर दी। विरोध करने पर तीनों ने विशाल के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। इस दौरान शिकायतकर्ता का सिर भी फट गया।

पुलिस जल्द ही आरोपियों को दबोचने का दावा कर रही है।

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