Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Noida News: हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत लोगों को जागरूक किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
Follow us on Google News
share

Noida News: रूपल राठी ... हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक में राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रीय एकता और तिरंगे के प्रति सम्मान की भावना को सुदृढ़ करना है

Noida News: हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत लोगों को जागरूक किया

Noida News: ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। उम्मीद संस्था द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत गाँव दुजाना में घर-घर जाकर नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने के लिए जागरूक किया गया। संस्था के संस्थापक डॉ. देवेंद्र कुमार नागर ने बताया कि हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक में राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रीय एकता और तिरंगे के प्रति सम्मान की भावना को सुदृढ़ करना है। उन्होंने सभी ग्रामीणों से अपील की कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रत्येक घर, प्रतिष्ठान और विद्यालय में पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराएं। इस मौक पर देसराज प्रधान, मास्टर बाल चंद नागर, मास्टर हुकम सिंह आर्य, मास्टर ब्रह्म सिंह नागर उपस्थित रहे।

ये भी पढ़ें:हर घर तिरंगा : 9 से 17 अगस्त तक चलेगा अभियान
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Independence Day Noida News Noida Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।