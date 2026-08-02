Noida News: घर में घुसकर परिवार को पीटा, लड़की को उठा ले जाने का प्रयास
Noida News: नोएडा, गौरव भारद्वाज। सेक्टर-9 स्थित जेजे कॉलोनी में रहने वाले परिवार पर शनिवार शाम विशेष समुदाय
Noida News: नोएडा, संवाददाता। सेक्टर-9 स्थित जेजे कॉलोनी में रहने वाले परिवार पर शनिवार शाम विशेष समुदाय के करीब 15 लोगों ने हमला कर दिया। पीड़ित परिवार ने मारपीट और लड़की को उठा ले जाने का आरोप लगाते हुए फेज-1 थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि वह शनिवार शाम घर पर थे। घर पर मां, पत्नी, बेटी और एक बेटा था, तभी अचानक विशेष समुदाय के 12 से 15 अज्ञात लोग घर में घुस आए। विरोध किया तो आरोपियों ने मारपीट शुरू कर दी। यही नहीं, आरोपियों ने उनकी बेटी को उठा ले जाने का प्रयास किया।
शोर सुनकर पड़ोस के लोग एकत्र हो गए। आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरारा हो गए। मामला दो समुदाय के बीच होने के चलते पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।------------------
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।