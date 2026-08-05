Noida News: अनियंत्रित होकर चलती बाइक से सड़क पर गिरा बाइक सवार, मौत
Noida News: नोएडा में चोटपुर कॉलोनी के पास एक 19 वर्षीय युवक बाइक से गिर गया और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक सोमेश सागर किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता था और उसका हार्ट अटैक आने की संभावना है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Noida News: नोएडा, गौरव भारद्वाज। चोटपुर कॉलोनी के पास मंगलवार शाम बाइक पर सवार होकर जा रहा एक 19 वर्षीय युवक सड़क पर गिर गया। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजन को सौंप दिया है। पुलिस ने बताया कि छिजारसी कॉलोनी निवासी सोमेश सागर मूलरूप से जिला बदायूं का रहने वाला था। वह क्षेत्र में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। मंगलवार शाम वह बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहा था। चोटपुर कॉलोनी के पास अचानक चलती बाइक से वह मूर्छित होकर नीचे गिर गया।
आसपास के लोगों ने उसे उठाकर एक अस्पताल में भर्ती करवाया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के मुताबिक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की सही जानकारी मिल पाएगी। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि युवक को चलती बाइक पर हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह से यह घटना हुई। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है।
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