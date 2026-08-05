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Noida News: दस वर्षीय बच्चे को लावारिस कुत्ते ने काटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नोएडा
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Noida News: नोएडा के सेक्टर-27 के पार्क में खेल रहे 10 वर्षीय बच्चे को लावारिस कुत्तों ने काट लिया। अन्य लोगों ने बच्चे को बचाया, लेकिन उसे गंभीर चोटें आईं। बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्षेत्र में लावारिस कुत्तों के हमलों की घटनाएं बढ़ रही हैं, और नागरिक शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।

Noida News: दस वर्षीय बच्चे को लावारिस कुत्ते ने काटा

Noida News: नोएडा, उदय सिंह। सेक्टर-27 स्थित पार्क में खेल रहे 10 वर्षीय बच्चे को लावारिस कुत्तों ने काट लिया। पार्क में घूम रहे अन्य लोगों ने बच्चे को बचाया। इसके बाद भी बच्चे के पैर में कुत्तों ने काट लिया। बच्चे के पैर में कई टांके आए है। सेक्टर-27 के डी ब्लॉक में 10 वर्षीय दक्ष अपने परिवार के साथ रहता है। आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष राजीव गर्ग ने बताया कि दक्ष अपने पिता के साथ डी ब्लॉक पार्क गया था। उसके पिता पार्क में घुम रहे थे और दक्ष खेल रहा था। इस बीच ही तीन से चार कुत्तों के झुंड ने दक्ष पर हमला कर दिया।

पार्क में घुम रहे लोगों ने दक्ष को बचा लिया। हालांकि, इसके बाद भी लावारिस कुत्तों ने बच्चे के पैर में दो स्थानों पर काट लिया। बच्चे को तुरंत नजदीकी अस्पताल में लेकर गए। वहां पर बच्चे के पैर में चार कांटे आए हैं। घटना के बाद से बच्चा दहशत में है। उन्होंने बताया कि सेक्टर में आए दिन लावारिस कुत्तों के हमला करने और काटने के प्रकरण सामने आ रहे हैं। इसके बाद भी प्राधिकरण अधिकारी शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं हो रहे है। सेक्टर में लावारिस कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता रहा है।

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