काम की बात: नोएडा के 6 गांवों को तोहफा! अब रोजाना 22 घंटे तक मिलेगी बिजली, बार-बार पावर कट से मुक्ति
जेवर क्षेत्र के 6 गांवों को अब सेक्टर-28 बिजलीघर से बिजली मिलेगी। नई व्यवस्था से रोज 18 से 22 घंटे बिजली मिलने की उम्मीद है।
जेवर क्षेत्र के 6 गांवों को अब रोज 22 घंटे तक बिजली मिलने की उम्मीद है। ऐसा इसलिए क्योंकि जेवर बिजलीघर पर ओवरलोडिंग को रोकने के लिए 11kV फीडर के जरिए सेक्टर-28 में स्थित यमुना एक्सप्रेसवे औधोगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के 33/11kV बिजलीघर से जोड़ दिया गया है।
नई व्यवस्था से अब 6 गांव को रोजाना 18 से 22 घंटे तक बिजली सप्लाई होने की उम्मीद है। इसके जरिए हजारों की संख्या में स्थानीय उपभोक्ताओं, किसानों, दुकानदारों और परिवारों को सीधा फायदा पहुंचेगा। विशेषतौर पर गर्मियों के दिनों में अब बिजली सप्लाई रुकने की समस्या से निजात मिली की उम्मीद है।
किन 6 गावों के लोगों को फायदा
टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, जेवर क्षेत्र के नगला कंचन, नगला चांदन, दयानतपुर, रामपुर बांगर, बेगमाबाद और सिवारा गांवों को इस नई व्यवस्था के जरिए फायदा होगा। इन गांवों को अलीगढ़ जिले के उसरह बिजलीघर से बिजली की सप्लाई हो रही थी। इन गावों को सेक्टर-28 में स्थित यमुना एक्सप्रेसवे औधोगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) के 33/11kV बिजलीघर से इसलिए जोड़ गया है कि बार-बार बिजली की सप्लाई रुक जाती थी और साथ ही लगातार ट्रिपिंग की समस्या बना रही थी। इस नई व्यवस्था के जरिए अब हजारों परिवारों को फायदा पहुंचने जा रहा है।
क्या बोले स्थानीय विधायक धीरेंद्र सिंह?
जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने इस सुविधा को लेकर कहा है कि YEIDA के सेक्टर-28 स्थित बिजली घर से नगला कंचन, नगला चांदन, दयानतपुर, रामपुर बांगर, बेगमाबाद और सिवारा के लिए स्विच ऑन कर नई बिजली सप्लाई व्यवस्था से अब गांवों को रोज 18 से 22 घंटे बिजली मिलेगी और बार-बार ट्रिपिंग की समस्या से मुक्ति मिलेगी।
बिजली सप्लाई रुकने को बड़ी समस्या बताया
उन्होंने कहा है कि साल 2017 के बाद से राज्य के बिजली सप्लाई स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव लाए गए हैं। उस समय में पूरे उत्तर प्रदेश में बार-बार बिजली सप्लाई रुकना और अनियमियत सप्लाई एक बड़ी समस्या थी।
सीएम योगी की जमकर तारीफ
जेवर विधायक ने कहा कि 'साल 2017 से पहले बिजली संकट आम जनता के लिए एक बड़ी परेशानी थी न सिर्फ जेवर में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में ही। लोग बार-बार बिजली सप्लाई रुकने और अनियमित बिजली कटौती से परेशान थे। 2017 के बाद से बिजली सप्लाई के इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े बदलाव किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। हालात ये हैं कि अब लोग बिजली जाने का इंतजार करते हैं, लेकिन बिजली है कि जाती ही नहीं।'
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