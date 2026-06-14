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गार्ड करता रहा मना, नोएडा की सोसाइटी में पूल किनारे विदेशी महिलाएं उड़ाती रहीं धुआं! VIDEO वायरल

Mohit लाइव हिन्दुस्तान, नोएडा
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नोएडा की एक सोसाइटी में गार्ड के मना करने के बावजूद विदेशी महिलाएं खुलेआम धूम्रपान करती नजर आईं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है और लोग अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इसके साथ ही ‘सिविक सेंस’ को लेकर भी बहस छिड़ गई है।

गार्ड करता रहा मना, नोएडा की सोसाइटी में पूल किनारे विदेशी महिलाएं उड़ाती रहीं धुआं! VIDEO वायरल

भारतीयों के व्यवहार को लेकर अक्सर विदेश में सवाल उठाए जाते रहते हैं। नोएडा सब अब एक ऐसा मामला सामने आया है जहां मामला इससे बिल्कुल ही उलटा है। यहां कथित तौर पर एक रेजेडेंशियल सोसाइटी में स्विमिंग पूल के पास विदेशी महिलाओं के एक ग्रुप को गांजा पीते हुए देखा गया। हैरानी की बात ये है कि सोसाइटी के गार्ड के मना करने के बावजूद महिला ने धूम्रपान करना बंद नहीं किया। गार्ड ने बेहद ही शालीनता के साथ उन्हें ऐसा न करने के लिए कहा था।

घटना 'सुपरनोवा स्पाइरा टावर' के पास की है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। वीडियो में महिलाए स्विमिंग पूल के बाहर ही धूम्रपान करती नजर आ रही हैं। इस दौरान म्यूजिक भी सुन रही थीं।

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मना करने के बावजूद लगातार धूम्रपान करती रहीं

न्यूज18 में छपी खबर के मुताबिक, वायरल पोस्ट में सामने आया है कि सोसाइटी के गार्ड ने महिलाओं के पास जाकर उनसे पब्लिक में धूम्रपान न करने का अनुरोध किया था। गार्ड के मना करने के बावजूद महिलाएं नहीं मानी और लगातार धूम्रपान करती रहीं। हालांकि हिंदुस्तान इस वीडियो और इसपर किए जा रहे दावों की पुष्टि नहीं करता है।

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वायरल पोस्ट में क्या लिखा गया?

वायरल पोस्ट में वीडियो के साथ लिखा गया कि 'कुछ विदेशी नोएडा के सुपरनोवा टावर्स में एक पूल के पास गांजा पी रहे थे। इस दौरान गार्ड ने उन्हें सार्वजनिक स्थान पर ऐसा न करने के लिए कहा। उन्होंने गार्ड की बात को नजरअंदाज कर दिया। भारत में 'सिविक सेंस' सिर्फ भारतीयों तक ही सीमित है। वहीं अगर आप विदेशी हैं तो आमतौर पर आपको कुछ भी करने की छूट हासिल है।

सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई

वहीं वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। कई यूजर्स ने कहा कि सोसाइटी वालों को पुलिस में शिकायत करने की जरूरत थी। वहीं एक अन्य यूजर ने कहा कि ‘वे गोरे हैं और कुछ भी कर सकते हैं। कभी-कभी मुझे महसूस होता है कि हम उनके साथ कुछ ज्यादा ही अच्छा व्यवहार कर लेते हैं।’

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बहरहाल सार्वजनिक स्थान पर इस तरह धूम्रपान करना और धुएं के छल्ले उड़ाना किसी के लिए भी सही नहीं चाहे वह भारतीय हों या विदेशी। ऐसा इसलिए क्योंकि स्विमिंग पूल एक सार्वजनिक स्थान होता है जहां बच्चे और बुजुर्ग भी आते हैं। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह की हरकतें दूसरों की हेल्थ पर भी बुरा असर डालती हैं।

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मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।


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