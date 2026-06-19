नोएडा: मंदिर का दानपात्र नहीं टूटा तो पूजा के सामान पर हाथ साफ, घी से लेकर दीये तक चुरा ले गए
नोएडा से चोरी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां चोरों से कड़ी मशक्कत के बाद भी दानपात्र नहीं खुला तो उन्होंने मंदिर से पूजा का सामान ही चोरी कर लिया। शुक्रवार तड़के मंदिर में घुसे चोरों ने घी से लेकर दीये तक नहीं छोड़े।
सेक्टर-78 स्थित सिक्का कार्मिक ग्रीन्स सोसाइटी के मंदिर में शुक्रवार तड़के चोरी की वारदात सामने आई है। चोर मंदिर का दानपात्र तोड़ने में नाकाम रहे तो उन्होंने मंदिर में रखे पूजा के सामान पर हाथ साफ कर दिया। पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। फुटेज के अनुसार दोनों आरोपी करीब 21 मिनट तक मंदिर परिसर में मौजूद रहे और आराम से चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए।
जानकारी के अनुसार शुक्रवार तड़के करीब 2:31 बजे दो युवक मंदिर के पीछे लगे नल के पास की ग्रिल फांदकर परिसर में दाखिल हुए। दोनों पहले सीधे दानपात्र के पास पहुंचे और सरिए जैसी किसी वस्तु की मदद से उसे तोड़ने का प्रयास करने लगे। करीब 12 मिनट तक मशक्कत करने के बावजूद वे दानपात्र को नहीं खोल सके। इसके बाद दोनों युवकों ने मंदिर के अंदर प्रवेश किया और वहां रखी अलमारी का ताला तोड़ दिया।
पूजा के सामान पर किया हाथ साफ
चोर मंदिर से शिवलिंग पर स्थापित तांबे के नागदेव, पूजा में इस्तेमाल होने वाली घंटी, बड़ा दीपक, अखंड ज्योत का दीपक, तांबे के छोटे-बड़े लोटे, पीतल के कई दीपक और अलमारी में रखा घी चोरी कर ले गए। चोरी के दौरान आरोपियों ने मंदिर के अंदर रखे सामान को भी अस्त-व्यस्त कर दिया।
वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों युवक बजरंगबली की प्रतिमा के पीछे बनी खिड़की से बाहर कूदे और रात करीब 2:52 बजे मौके से फरार हो गए। सुबह जब मंदिर के पुजारी पूजा-अर्चना के लिए पहुंचे तो मंदिर का मुख्य दरवाजा खुला मिला। अंदर का सामान बिखरा हुआ था और कई धार्मिक वस्तुएं गायब थीं।
सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही
घटना की जानकारी मिलते ही सोसाइटी के निवासी मंदिर पहुंचे। मौके पर अनुराधा पोद्दार, मोनिका, मनोज अहूजा, दिलीप समेत बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए। लोगों ने सीसीटीवी फुटेज खंगालकर पूरी घटना की जानकारी ली। घटना की सूचना तत्काल डायल-112 पर दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। जांच अधिकारी ने मंदिर परिसर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज अपने कब्जे में ले ली है।
आरोपियों की पहचान में जुटी पुलिस
पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। सोसाइटी के निवासियों का कहना है कि मंदिर में हुई चोरी से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने पुलिस से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी और मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी।
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