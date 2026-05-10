बंगाल चुनाव का 'साइड इफेक्ट', नोएडा की सोसाइटी में कामवालियों की चांदी; कैसे?
चुनाव के बाद यहां एक सोसाइटी में घरेलू कामगार काम के बदले काफी ज्यादा पैसों की मांग कर रहे हैं। नोएडा के एक निवासी ने एक वायरल पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने अपनी सोसाइटी के अंदर बंगाल चुनाव के बाद के संकट कामगारों की हाई डिमांड का जिक्र किया है।
पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बंपर जीत मिली है तो टीएमसी सत्ता से बेदखल हुई है। बंगाल चुनाव का असर टीएमसी और पूर्व मुख्यमंत्री बनर्जी के भविष्य पर क्या असर डालेगा ये तो वक्त ही बताएगा मगर इस चुनाव का असर नोएडा की एक सोसाइटी पर जरूर पड़ता दिख रहा है। चुनाव के बाद यहां एक सोसाइटी में घरेलू कामगार काम के बदले काफी ज्यादा पैसों की मांग कर रहे हैं। नोएडा के एक निवासी ने एक वायरल पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने अपनी सोसाइटी के अंदर "बंगाल चुनाव के बाद के संकट" कामगारों की हाई डिमांड का जिक्र किया है।
एक्स यूजर विक्रांत कुमार ने बताया कि उनकी रेजिडेंशियल सोसाइटी में बड़ी संख्या में घरेलू कामगार, जो मूल रूप से बंगाल के हैं, वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए कुछ दिनों के लिए अपने गृह राज्य चले गए थे। उन्होंने लिखा कि उनके चले जाने से सोसाइटी में अप्रत्याशित रूप से घरेलू कामगारों की कमी हो गई। घरेलू कामगारों की डिमांड बढ़ी तो उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ जैसे देश के अन्य हिस्सों से आए घरेलू कामगार कथित तौर पर काफी ज्यादा पैसा मांग रहे हैं। वायरल पोस्ट में दावा किया गया है कि उन्होंने सामूहिक रूप से अपनी दरें बढ़ा दीं।
वायरल पोस्ट में बताया गया है कि 'नोएडा में मेरी सोसाइटी एक अनोखे 'बंगाल-चुनाव-बाद' के संकट से जूझ रही है। कामगारों का एक बड़ा हिस्सा वोट डालने बंगाल चला गया। इस बीच यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़ की स्थानीय कामगारों ने इसे 'जीवन में एक बार मिलने वाला' बाजार अवसर समझा और रेट बढ़ा दिए। वे कह रहे हैं कि पैसे बढ़ाओ वरना हम भी चले जाएंगे।'
वायरल पोस्ट में कुमार ने बताया कि उनकी सोसाइटी का व्हाट्सएप ग्रुप अचानक बढ़ी हुई सैलरी की मांग को लेकर पूरी तरह "हड़कंप" में है। नोएडा के इस निवासी ने चुटकी लेते हुए कहा, 'लोग कामवालियों की महंगाई पर ऐसे चर्चा कर रहे हैं जैसे आरबीआई की कोई बड़ी मीटिंग चल रही हो। खैर बंगाली कामगार की खुशी का ठिकाना नहीं है क्योंकि मार्केट रेट पहले ही बढ़ चुके हैं।'
वहीं अब सोसाइटी में रहने वाले लोग अपार्टमेंट मालिकों के संघ (AOA) से मांग कर रहे हैं कि पूरी सोसाइटी के लिए मेड सर्विस के रेट तय किए जाएं। इस पोस्ट पर सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। जहां कुछ लोगों ने अपने हक के लिए आवाज उठाने पर काम करने वालों की तारीफ की, वहीं कुछ लोगों ने इसे गलत बताया।
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