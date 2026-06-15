नोएडा-एनसीआर में बारिश से मौसम सुहावना, गर्मी से हल्की राहत; आज कैसा रहेगा मौसम?
Noida Weather Update: नोएडा में सुबह-सुबह तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की गई है। इसके चलते उमस और गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। नोएडा में आज के बाकी के दिन के लिए भी हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है।
Noida Weather Update: उत्तर प्रदेश में नोएडा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के विभिन्न इलाकों में सोमवार सुबह तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। नोएडा में सुबह से चली तेज हवाओं और हल्की से मध्यम बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। आसमान में दिनभर बरसाती बादलों का डेरा बना रहा, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से काफी राहत मिली।
पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ रहे तापमान और उमस भरे मौसम के कारण लोग परेशान थे। सोमवार सुबह अचानक मौसम ने करवट ली और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गयी। बारिश अधिक देर तक नहीं चली, लेकिन इसकी बौछारों ने वातावरण को ठंडा कर दिया। बारिश थमने के बाद भी आसमान में घने बादल छाए रहे और धूप का असर काफी कम दिखाई दिया।
गर्मी से कुछ हद तक राहत
मौसम में आए इस बदलाव के कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज की गयी। सड़कों, बाजारों और आवासीय क्षेत्रों में लोगों ने राहत महसूस की। सुबह के समय कार्यालय और अन्य कामकाज के लिए निकलने वाले लोगों को भी गर्मी से कुछ हद तक राहत मिली।
हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना
मौसम विभाग ने नोएडा और एनसीआर क्षेत्र के लिए अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि दिनभर मौसम परिवर्तनशील बना रह सकता है। विभाग के अनुसार बीच-बीच में धूप निकलने की संभावना है, लेकिन इसके बाद फिर से बादल छाने और तेज हवाएं चलने के आसार बने हुए हैं। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी हो सकती है।
बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है
मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय मौसमीय गतिविधियों के प्रभाव से क्षेत्र में अगले कुछ समय तक बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। तेज हवाओं के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, हालांकि खुले स्थानों और निर्माण स्थलों पर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
गर्मी और उमस से बड़ी राहत
बारिश के बाद पार्कों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के चेहरों पर राहत साफ दिखाई दी। नागरिकों का कहना है कि कई दिनों बाद मौसम में आई ठंडक ने उन्हें गर्मी और उमस से बड़ी राहत दी है।
आने वाले घंटों में कैसा रहेगा मौसम?
मौसम विभाग के अनुसार आने वाले घंटों में आसमान में बादल छाए रहने, बीच-बीच में धूप निकलने और तेज हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में लोगों को बदलते मौसम के बीच सतर्क रहने की सलाह दी गयी है।
लेखक के बारे मेंMohit
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