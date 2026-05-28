नोएडा में आंधी-तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी, 90 की स्पीड से चलेंगी हवाएं; भूलकर भी न करें ये गलती
मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को मौसम का प्रभाव सबसे अधिक रहने का अनुमान जताया है। इस दौरान 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जबकि हवा के झोंके 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान एवं मौसम अलर्ट के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जनहित में परामर्श जारी कर लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। गुरुवार को सूचना विज्ञप्ति जारी करते हुए अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के निर्देश पर जिला आपदा विशेषज्ञ ओमकार चतुर्वेदी ने बताया कि 28 से 31 मई तक प्रदेश में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में व्यापक बदलाव आ सकता है।
उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान तापमान में छह से आठ डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। वहीं प्रदेश के कई हिस्सों में तेज आंधी, तूफान, ओलावृष्टि और व्यापक वर्षा होने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को मौसम का प्रभाव सबसे अधिक रहने का अनुमान जताया है। इस दौरान 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जबकि हवा के झोंके 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं।
संभावित खराब मौसम के मद्देनजर
जिला आपदा विशेषज्ञ ने बताया कि गौतमबुद्धनगर जिला को संभावित खराब मौसम के मद्देनजर ऑरेंज जोन में रखा गया है। ऐसे में जनहानि, पशुहानि और संपत्ति के नुकसान से बचने के लिए सभी आवश्यक सावधानियां अपनाना बेहद जरूरी है।
उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि भारतीय मौसम विभाग द्वारा विकसित "दामिनी ऐप" और "सचेत ऐप" को अपने मोबाइल फोन में अवश्य डाउनलोड करें। इन एप के माध्यम से आंधी, तूफान, आकाशीय बिजली और वज्रपात की पूर्व चेतावनी समय रहते प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने कहा कि समय पर अलर्ट मिलने से लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचकर खुद और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं।
पेड़ों के नीचे न खड़े हों
परामर्श में लोगों को खराब मौसम के दौरान पेड़ों के नीचे, मोबाइल टावरों और ऊंचे भवनों के पास शरण लेने से बचने की सलाह दी गई है। बच्चों को खुले में खेलने न देने और लोहे की खिड़कियों, दरवाजों, हैंडपंप और बिजली के उपकरणों को न छूने की हिदायत दी गई है। धातु से बने छाते का इस्तेमाल न करने और खुले वाहनों में यात्रा से बचने को कहा गया है।
वज्रपात के दौरान जमीन पर न लेटने, तालाब, नदी और तैराकी जैसी गतिविधियों से दूर रहने की भी अपील की गई है। मौसम खराब होने पर तुरंत किसी पक्के भवन में शरण लेने की सलाह दी गई है। यदि सुरक्षित स्थान उपलब्ध न हो तो दोनों कान बंद कर पैरों को सटाकर घुटनों के बल उकड़ू बैठने की सलाह दी गई है।
इसके अलावा घरों में विद्युत उपकरणों को प्लग से अलग करने और खेतों में काम कर रहे लोगों को तुरंत सुरक्षित और सूखे स्थान पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। हाईटेंशन तारों, बिजली के खंभों, पोखरों और कंटीले तारों से दूर रहने को कहा गया है।
लाइटनिंग अलर्ट का नोटिफिकेशन भेजता है ऐप
जिला आपदा विशेषज्ञ ने बताया कि "दामिनी ऐप" लगभग 20 से 40 किलोमीटर क्षेत्र में संभावित लाइटनिंग अलर्ट का नोटिफिकेशन भेजता है, जबकि "सचेत ऐप" के जरिए मौसम संबंधी जानकारी, विभिन्न आपदाओं का परामर्श और चेतावनी प्राप्त किए जा सकते हैं। उन्होंने जिलावासियों से आईएमडी द्वारा जारी दैनिक मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी का पालन करने और सतर्क रहकर स्वयं और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।