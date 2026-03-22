दिल्ली-मुंबई एयरपोर्ट से कितना बड़ा नोएडा एयरपोर्ट? गौतम बुद्ध नगर सांसद ने बताया; PM 28 मार्च को करेंगे लॉन्च
उद्घाटन के साथ ही जेवर का यह प्रोजेक्ट देश के एविएशन सेक्टर में एक नया अध्याय जोड़ेगा। एयरपोर्ट का संचालन शुरू होने के बाद पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की तस्वीर बदलने वाली है। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों का भारी दबाव कम होगा।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब उड़ान भरने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानंत्री नरेंद्र मोदी 28 मार्च को देश के सबसे बड़े एविएशन प्रोजेक्ट्स में से एक इस एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट पहुंचकर तैयारियों का जायजा भी लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए। बहुप्रतीक्षित नोएडा एयरपोर्ट को लेकर गौतम बुद्ध नगर के सांसद महेश शर्मा ने बताया है कि यह साइज में दिल्ली एयरपोर्ट से ढाई गुना और मुंबई एयरपोर्ट से तीन गुना बढ़ा है। इसके साथ ही सासंद ने ये भी बताया कि जब एयरपोर्ट की नींव रखी गई थी तो वे सिविल एविशन मिनिस्ट्री से जुड़े हुए थे।
महेश शर्मा ने कहा ‘2021 में इसका शिलान्यास किया गया था और 2026 में इसका लोकार्पण किया जा रहा है। यह अपने आप में एक संपूर्ण एयरपोर्ट होगा जहां एमआरओ (हवाई जहाजों के रिपेयर की सुविधा), कार्गो (सामान ले जाने की सुविधा) और यात्री सेवा तीनों ही एक छत के नीचे उपलब्ध होंगी।’
साइज के साथ ही सासंद ने बताए फायदे
एयरपोर्ट के साइज को लेकर उन्होंने कहा कि ‘यह दिल्ली के एयरपोर्ट से लगभग ढाई गुना बढ़ा है तो वहीं मुंबई के एयरपोर्ट से यह लगभग तीन गुना बढ़ा है। एशिया के अंदर यह पहला बढ़ा एयरपोर्ट होगा। यहां रहने वाले लोगों और किसानों के जीवन में नया बदलाव आएगा। यहां की जमीन के भाव आज आसमान छू रहे हैं। विकास की नई गाथा लिखी जाएगी और युवाओं के रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। नए-नए उद्योग, नए निवेश और विश्व की प्रतिष्ठित कंपनियां गौतम बुद्ध नगर के जेवर क्षेत्र में आएंगी।’
चप्पे-चप्पे पर पहरा
आपको बता दें कि उद्घाटन समारोह से पहले जेवर क्षेत्र में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस आयुक्त के निर्देश पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पांच अस्थायी जांच चौकियां स्थापित की गई हैं, जिनमें तीन चौकियां हवाई अड्डा परिसर के भीतर और दो एक्सप्रेसवे और आसपास के क्षेत्रों की निगरानी के लिए बनाई गई हैं। उद्घाटन समारोह तक ये सभी चौकियां सक्रिय रहेंगी।
एविएशन सेक्टर में नया अध्याय
आपको बता दें कि उद्घाटन के साथ ही जेवर का यह प्रोजेक्ट देश के एविएशन सेक्टर में एक नया अध्याय जोड़ेगा। एयरपोर्ट का संचालन शुरू होने के बाद पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की तस्वीर बदलने वाली है। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों का भारी दबाव कम होगा। इसके साथ ही दिल्ली एयरपोर्ट का ट्रैफिक भी काफी हद तक बंट जाएगा। एनसीआर के लोगों को एयर ट्रैवल के लिए नोएडा एयरपोर्ट का विकल्प मिलने से सहुलियत मिलेगी।
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