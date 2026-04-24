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नीतू समरा बनीं नोएडा एयरपोर्ट की अंतरिम CEO, किस वजह से विदेशी को हटना पड़ा?

Apr 24, 2026 08:17 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, नोएडा
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समरा की नियुक्ति सरकार के उस फैसले के बाद हुई जिसमें उस नियम में संशोधन करने से इनकार कर दिया गया था जिसमें एयरपोर्ट संचालन के लिए सीईओ का भारतीय होना अनिवार्य है। इस एयरपोर्ट का विकास और संचालन यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाना है।

नीतू समरा बनीं नोएडा एयरपोर्ट की अंतरिम CEO, किस वजह से विदेशी को हटना पड़ा?

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (एनआईए) ने शुक्रवार को अपने मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव किया है। नीतू समरा को अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है। वे समरा अक्टूबर 2021 से एयरपोर्ट की मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। समरा से पहले क्रिस्टोफ श्नेलमन सीईओ थे जो कि स्विस नागरिक हैं। विदेश नागरिक होने और सुरक्षा कारणों के वजह से ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (BCAS) ने उन्हें इस पद पर बने रहने से इनकार कर दिया था।

समरा की नियुक्ति सरकार के उस फैसले के बाद हुई जिसमें उस नियम में संशोधन करने से इनकार कर दिया गया था जिसमें एयरपोर्ट संचालन के लिए सीईओ का भारतीय होना अनिवार्य है। इस एयरपोर्ट का विकास और संचालन यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाना है, जो स्विस कंपनी ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी की सहायक कंपनी है; इसके सीईओ स्विस नागरिक क्रिस्टोफ श्नेलमैन थे।

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नियुक्ति विमानन सुरक्षा नियमों का उल्लंघन

हिंदुस्तान टाइम्स ने सबसे पहले 16 दिसंबर 2025 को कहा था कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पर क्रिस्टोफ श्नेलमैन की बतौर सीईओ नियुक्ति विमानन सुरक्षा नियमों का उल्लंघन है। मैनेजमेंट में हुए इस बदलाव को लेकर नोएडा एयरपोर्ट की ओर से कहा गया है कि ‘यह बदलाव ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के ताजा निर्देश के बाद किया गया है जिसमें कहा गया था कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक भारतीय ही हो सकता है। जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर औपचारिक चयन प्रक्रिया पूरी नहीं कर लेता तत्काल प्रभाव से, नीतू समरा को अंतरिम आधार पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है।’

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हाल में हुआ है नोएडा एयरपोर्ट का उद्घाटन

बीते महीने 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। पीएम ने इस दौरान कहा था कि यह प्रोजेक्ट "नए भारत के मिजाज" का प्रतीक है। ननोएडा एयरपोर्ट से गाजियाबाद, मेरठ, इटावा, बुलंदशहर, आगरा और मथुरा समेत पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बड़ा लाभ मिलेगा। यह एयरपोर्ट किसानों, लघु उद्योगों और युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करेगा।

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9 मार्च को एयरपोर्ट को मिला था एयरोड्रम लाइसेंस

आपको बता दें कि नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू ने 9 मार्च को को नोएडा एयरपोर्ट को एयरोड्रम लाइसेंस सौंपा था। आम तौर पर एयरोड्रम लाइसेंस मिलने के बाद 45 से 60 दिन में कमर्शियल उड़ानें शुरू हो जाती हैं। आपको बता दें कि नोएडा एयरपोर्ट से अगले महीने से उड़ान शुरू करने की तैयारी है। एयरपोर्ट शुरुआत में 17 शहरों के लिए उड़ानें शुरू करेगा। वहीं एयरपोर्ट परिसर में ही रोजिएट होटल का भी निर्माण किया जा रहा है जिसके इसी साल दिसंबर में पूरा होने की उम्मीद है।

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