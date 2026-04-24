नोएडा: स्वास्थ्य विभाग का बड़ा अभियान, 25 स्थानों पर लगाए गए मेडिकल कैंप; अगला आयोजन 1 मई
मेधा रूपम ने इस दौरान श्रमिक भाई बहनों से अपील करते हुए कहा कि 'मेडिकल कैंपों में अपने परिवार, बच्चों और बुजुर्गों को भी साथ लाकर निशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा संख्या में उठाएं।'
गौतम बुद्ध नगर में शुक्रवार (24 अप्रैल) को जिलाधिकारी मेधा रूपम के नेतृत्व में 25 निर्धारित केंद्रों पर व्यापक मेडिकल कैंप आयोजन किया गया। ये कैंप विभाग, निजी अस्पतालों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से आयोजित हुआ। इस दौरान जिलाधिकारी खुद अंबेडकर भवन, सूरजपुर पहुंचकर खुद कैंप का स्थलीय निरीक्षण कर अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए।
योगी सरकार द्वारा श्रमिक कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के संकल्प के साथ आयोजित स्वास्थ्य सुविधाओं से गदगद श्रमिकों ने मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा, 'प्रदेश सरकार श्रमिकों के कौशल विकास, आवास और बच्चों की शिक्षा के साथ-साथ उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए निरंतर काम कर रही है। आज आयोजित किए गए इन मेडिकल कैंपों का उद्देश्य यह है कि हमारे श्रमिक भाई बहनों को उनके कार्यस्थल के पास ही आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मिल सकें।'
क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध थीं?
इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि इन कैंपों में निजी अस्पतालों और स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से आधुनिक मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। महिला श्रमिकों के लिए मैमोग्राफी और ब्रेस्ट स्कैनिंग की अत्याधुनिक सुविधा। कैविटी फिलिंग से लेकर एक्स-रे तक का पूरा डेंटल सेटअप, आंखों की मुफ्त जांच, मोतियाबिंद के निशुल्क ऑपरेशन का रजिस्ट्रेशन और चश्मा वितरण, बच्चों के लिए बाल रोग विभाग द्वारा बच्चों की जांच और उन्हें जरूरत के अनुसार निशुल्क चश्मा देने की व्यवस्था भी उपलब्ध थी।
मेधा रूपम ने इस दौरान श्रमिक भाई बहनों से अपील करते हुए कहा कि 'मेडिकल कैंपों में अपने परिवार, बच्चों और बुजुर्गों को भी साथ लाकर निशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा संख्या में उठाएं।'
मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने क्या कहा?
वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र कुमार ने बताया कि 'सूरजपुर के अंबेडकर भवन में लगे इस कैंप में कई अस्पतालों और संस्थाओं ने मिलकर लोगों का मुफ्त इलाज किया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लोगों की जांच की और उन्हें मुफ्त दवाइयां बांटीं। एनजीओ (डेवलपमेंट कंसोर्टियम) ने टीबी, कैंसर और एचआईवी जैसी बीमारियों की मुफ्त जांच की। हेल्थ कैंप के दौरान शारदा हॉस्पिटल की टीम ने महिलाओं की बीमारियों और लोगों के दांतों की जांच की। मानस हॉस्पिटल ने 25 लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए, ताकि वे आगे भी मुफ्त इलाज करा सकें। आईकेयर की टीम ने लोगों की आंखें जांचीं और उन्हें मुफ्त चश्मे भी दिए। 'नेचुरल केयर' और 'आवाहन' (एनटीपीसी के सहयोग से) जैसी संस्थाओं ने मोबाइल वैन के जरिए जगह-जगह जाकर टीबी और अन्य जांचें कीं।'
कहां लगाए गए थे कैंप?
ये मेडिकल कैंप श्रमिक बहुल क्षेत्र में ग्राम सूरजपुर, बरौला, सेक्टर-16 झुग्गी, सर्फाबाद, सेक्टर-15 नया बास, सेक्टर-8 झुग्गी, चौड़ा, मलकपुर, असगरपुर, छपरौला, हबीबपुर, नगला इलाहाबास, नयागांव, सलारपुर, वेदापुर, छलेरा, गेझा, सेक्टर-09 की झुग्गी, मंगरौली, रोजा जलालपुर, कुलेसरा, ककराला और ग्राम भंगेल में लगाए गए।
अगला मेडिकल कैंप कब?
गौतमबुद्धनगर में अगला मेडिकल कैंप अब 1 मई 2026 को लगेगा। इस दौरान 201 कैंप लगेंगे। इस दौरान पूरे दिन समस्त सरकारी और 22 निजी अस्पताल में श्रमिकों की निशुल्क स्वास्थ्य जांच और ऑपरेशन आदि किया जाएगा।
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