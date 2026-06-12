नोएडा-गाजियाबाद वाले हो जाएं अलर्ट! वीकेंड पर तेज हवाओं के साथ बरसेंगे बादल, मौसम विभाग की चेतावनी
नोएडा और गाजियाबाद में इस वीकेंड मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इस दौरान तेज हवाओं के साथ बिजली कड़कने और बारिश की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है और जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है।
गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद में आने वाले दिनों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आस-पास बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग (आईएमडी) ने दोनों जिलों के लिए इस वीकेंड तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है।
हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, आईएमडी ने गुरुवार को शुक्रवार के लिए 'ऑरेंज' अलर्ट जारी किया है। इस दौरान धूल भरी आंधी, ओलावृष्टि के साथ गरज-चमक और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। इसके साथ ही शनिवार और रविवार के लिए 'येलो' अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान गरज-चमक के साथ बिजली कड़कने, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की तेज हवाओं के साथ आंधी-तूफानी की संभावना जताई गई है।
गुरुवार को कितना था तापमान?
आईएमडी के मुताबिक, गुरुवार को गौतमबुद्ध नगर में अधिकतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तो वहीं न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गाजियाबाद में गुरुवार को अधिकतम तापमान 37.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि न्यूनतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
बुधवार को हुई थी बारिश
बुधवार शाम को दोनों जिलों में तेज हवाओं और आंधी-तूफान के साथ बारिश दर्ज की गई थी जिससे कुछ इलाकों में भीषण गर्मी से राहत मिली थी। वहीं अब वीकेंड के दौरान आईएमडी के 'ऑरेंज' अलर्ट और खराब मौसम की संभावना को देखते हुए गाजियाबाद में जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है।
लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा गया
एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (फाइनेंस एंड रेवेन्यू) अंजनी कुमार सिंह ने लोगों से अपील की है कि वे तूफान और ओलावृष्टि की दौरान सतर्क रहें। उन्होंने कहा कि ‘लोग मौसम की जरूरी अपडेट लेते रहें और खराब मौसम के दौरान जरूर हो तभी घर से बाहर निकलें। पुरानी और जर्जर हो चुकी इमारतों से दूर रहें। इसके अलावा बिजली के खंभों और बिजली की लाइनों के पास न खड़े हो। तूफान की स्थिति में पेड़ों के नीचे खड़े होने से भी बचें। भारी बारिश या ओलावृष्टि के दौरान खेतों न जाएं।’
नया पश्चिम विक्षोभ एक्टिव
स्काइमेट वेदर के वाइस प्रेसिडेंट महेश पलावत ने बताया है कि 'हिमालयी इलाके में एक नया पश्चिम विक्षोभ एक्टिव हो चुका है, जबकि उससे सटे मैदानी इलाकों में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है। इसका असर दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में है। इस वजह से 13 जून तक कई इलाकों में धूल भरी आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और बारिश का दौरा जारी रह सकता है। 14 जून तक तापमान में गिरावट होगी और फिर अगले हफ्ते की शुरुआत में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर न जाने की संभावना है।'
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