Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsनोएडाNoida Flower Show Know everything from Kedarnath Temple replica dates tickets and route
नोएडा फ्लावर शो: 'केदारनाथ मंदिर' के दर्शन, डेट, टिकट और रूट से लेकर जानें सबकुछ

नोएडा फ्लावर शो: 'केदारनाथ मंदिर' के दर्शन, डेट, टिकट और रूट से लेकर जानें सबकुछ

संक्षेप:

फूलों से ही डमरू और त्रिशुल भी बनेगा जिनकी ऊंचाई तीन फीट तक होगी। वहीं नंदी की भी रेप्लिका बनाई जाएगी। वहीं करेले से 6 फीट ऊंचे हाथी की रेप्लिका बनाई जाएगी। वहीं पाथवे को आकर्षक बनाने के लिए पहली बार साइड बास्केट का इस्तेमाल होगा।

Feb 07, 2026 10:44 am ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, नोएडा
share Share
Follow Us on

नोएडा में 19 से 22 फरवरी तक भव्य फ्लावर शो का आयोजन होने जा रहा है। सेक्टर-33ए के निकट शिल्पहाट शिवालिक पार्क में आयोजित होने वाले फ्लावर शो में कई प्रजातियों के फूल और पौधे देखने को मिलेंगे। वहीं इसबार शो का मुख्य द्वारा सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र होगा क्योंकि ये केदारनाथ मंदिर की थीम पर बनने जा रहा है। मुख्य द्वारा को फूलों से बनाया जाएगा जो कि 40 फीट ऊंचा होगा। रेप्लिका के निर्माण के लिए बेंगलुरू, पश्चिम बंगाल और अन्य जगहों से फूलों को मंगवाया गया है। केदारनाथ रेप्लिका को गुलाब की भी कई प्रजाति के फूलों से सजाया जाएगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

फूलों से ही डमरू और त्रिशुल भी बनेगा जिनकी ऊंचाई तीन फीट तक होगी। वहीं नंदी की भी रेप्लिका बनाई जाएगी। वहीं करेले से 6 फीट ऊंचे हाथी की रेप्लिका बनाई जाएगी। वहीं पाथवे को आकर्षक बनाने के लिए पहली बार साइड बास्केट का इस्तेमाल होगा। यही नहीं कई दूसरे प्रवेश द्वार भी फूलों से सजाए जाएंगे। आपको बता दें कि पिछले साल फ्लावर शो काशी विश्वनाथ मंदिर की थीम पर आयोजित हुआ था।

मनोरंजन का भरपूर ख्याल

इवेंट देखने आए लोगों के खान-पान का भी विशेष ध्यान रखा गया। एक जगह ऐसी रखी गई है जहां पर अलग-अलग तरह के फूड आइटम होंगे। 60 से ज्यादा नर्सरी भी होगी जिसमें बच्चे से लेकर बड़े तक का मनोरंजन होगा। ज्यादा से ज्यादा लोग फ्लावर शो देखने पहुंच सकें इसके लिए नोएडा अथॉरिटी ने तय किया है कि प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा।

ये भी पढ़ें:नोएडा एयरपोर्ट के पास बनेंगे 10 हजार फ्लैट, किन बिल्डरों के प्रॉजेक्ट्स
ये भी पढ़ें:नोएडा में प्लॉट खरीदने का मौका: अथॉरिटी ने लॉन्च की स्कीम, जानें रेट और साइज
ये भी पढ़ें:TV देखने से मना किया तो बच्चे ने जान दे दी, गाजियाबाद के बाद नोएडा में अनहोनी

फ्लावर शो देखने कैसे पहुंचे?

नोएडा के सेक्टर-33ए के निकट शिल्पहाट शिवालिक पार्क पहुंचने के लिए अगर आप मेट्रो की ब्लू लाइन के जरिए आ रहे हैं तो सेक्टर-32 सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन सबसे नजदीक है। यहां मेट्रो से उतरकर ई-रिक्शा के जरिए शिल्प हाट के सामने उतर सकते हैं।

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit
मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है। 2016 में डिजिटल मीडिया डेब्यू। अमर उजाला से शुरुआत फिर एनडीटीवी और जनसत्ता से होकर अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत। स्पोर्ट्स की वेब स्टोरीज कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। खाली समय में गेम खेलना और खाना पसंद है। और पढ़ें
Noida Authority Noida News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।