नोएडा के इन एरिया से हटाए जाएंगे अतिक्रमण, बाढ़ के खतरे के बीच DM ने दिए निर्देश
डीएम ने विशेषकर बाढ़ग्रस्त इलाकों में अधिकारियों को सख्ती से पेश आने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि बाढ़ के दौरान ये अतिक्रमण जान-माल के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं।
मानसून से पहले नोएडा की डीएम मेधा रूपम ने अधिकारियों और पुलिस को बाढ़ग्रस्त इलाकों में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। डीएम ने मंगलवार को जिला बाढ़ समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि ऐसे निर्माण कार्यों पर सख्त एक्शन लिया जाए जो कि नियमों को ताक पर रख रहे हैं।
डीएम ने विशेषकर बाढ़ग्रस्त इलाकों में अधिकारियों को सख्ती से पेश आने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि बाढ़ के दौरान ये अतिक्रमण जान-माल के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। डीएम ने बैठक में साफ कर दिया है कि यमुना के डूब क्षेत्र में अवैध कब्जा या निर्माण नहीं होना चाहिए।
कार्रवाई शुरू करें
टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, बैठक में डीएम ने पुलिस विभाग से विशेषतौर पर बाढ़ संभावित इलाकों में ऐसे अनधिकृत निर्माण करने वाले व्यक्तियों या फिर संस्थाओं की पहचान कर उनपर एक्शन लेने के निर्देश दिए। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ यूपी औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा 10 के तहत कार्रवाई शुरू करें।
एक्शन प्लान देने के निर्देश भी दिए
डीएम की ओर से ये निर्देश जिले में मानसून से पहले बाढ़ की तैयारियों के बीच दिए गए हैं। सिंचाई विभाग की ओर से कहा गया है कि, यमुना के किनारे स्थित कई गांवों और निचले इलाके बाढ़ से प्रभावित हो सकते हैं। इसी को देखते हुए डीएम ने सभी विभागों को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को तय समय में इससे निपटने के लिए एक्शन प्लान देने के निर्देश भी दिए हैं। डीएम ने इसके साथ ही बाढ़ रोकने के लिए बनाए गए बांध की जांच और मरम्मत साथ ही चेतावनी देने वाली प्रणालियों करने के भी निर्देश जारी किए हैं।
बाढ़ के बाद हालात से निपटने के भी निर्देश
बैठक में डीएम मेधा रूपम ने बाढ़ के बाद के हालातों से निपटने के लिए भी अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए। डीएम ने सभी विभागों से कहा है कि आवश्यक राहत सामग्री और राहत-बचाव के लिए पहले से तैयार रहे। इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग को बाढ़ संभावित इलाकों में सड़कों को दुरुस्त रखने तो बिजली विभाग को बिजली के दूसरे साधनों की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि इस बैठक में सीनियर अधिकारियों के शामिल न होने पर डीएम ने नाराजगी जाहिर की और विभागों को ढीले रवैये पर भी नाखुशी जाहिर की।
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