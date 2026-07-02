नोएडा: प्राइवेट स्कूल ने लिया हर बच्चे से 500 रुपये AC फीस लेने का फैसला, DM ने क्या कहा?
नोएडा केएक स्कूल ने अभिभावकों से प्रति माह एयर कंडीशनर के लिए 500 रुपये लेने का फैसला लिया है। अभिभावक इसपर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और उनका कहना है कि स्कूल पहले ही फीस बढ़ा चुका है और अब एसी के लिए अलग से पैसा ले रहे है जिससे उनके ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ेगा।
स्कूलों एयर कंडीशनर (एसी) का खर्च का बोझ इकलौते स्कूल प्रशासन पर डाला जाना चाहिए या नहीं इसपर अक्सर बहस होती है।वहीं चिलचिलाई गर्मी के बीच नोएडा के प्राइवेट स्कूल ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसपर काफी विवाद हो रहा है।
स्कूल प्रशासन ने एकेडमिक सेशन के बीच कक्षाओं में एयर कंडीशनर चलाने के बदले अभिभावकों से 500 रूपये महीना लेने का फैसला लिया है। वहीं नोएडा की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मेधा रूपम ने इस फैसले की जांच करवाने के लिए कहा है।
स्कूल ने अपने फैसले के बचाव में क्या कहा?
अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन के इस फैसले का विरोध किया है। अभिभावकों का कहना है कि यह फैसला डिस्ट्रिक्ट फीस रेगुलेटरी कमेटी (DFRC) के नियमों के खिलाफ है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, अभिभावक अचानक आए इस फैसले से हैरान हैं और उनका का कहना है कि इससे आर्थिक दबाव बढ़ेगा। हालांकि स्कूल ने अपने आधिकारिक नोटिस में फैसले के बचाव में कहा है कि यह 2 मई, 2024 को 'मनीष गोयल बनाम दिल्ली सरकार (NCT) और अन्य' के मामले में दी गई दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणियों के हिसाब से है।
आपको बता दें कि इस मामले में कोर्ट ने जनहित याचिका को खारिज करते हुए अभिभावकों को स्कूलों में एयर-कंडीशनिंग का खर्च (प्रति माह 2 हजार रुपये) उठाने के लिए कहा था। रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने फैसले में अभिभावकों और स्कूल प्रशासन के बीच साझा वित्तीय जिम्मेदारी पर जोर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि स्कूल में एडमिशन के समय वहां मिलने वाली सुविधाओं पर भी ध्यान देना चाहिए।
एकेडमिक सेशन से पहले फीस में इजाफा
अभिभावकों का कहना है कि स्कूल प्रशासन ने इस साल एकेडमिक सेशन से पहले फीस में इजाफा किया था और एयर कंडीशनिंग के लिए फीस लेना बिल्कुल गलत है। वहीं स्कूल द्वारा जारी नोटिस में ट्रांसपोर्ट चार्ज में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है, हालांकि सीएनजी की बढ़ती कीमतों के देखते हुए बाद में इसमें 100 रुपये प्रति माह की बढ़ोत्तरी हो सकती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि स्कूल प्रशासन ने ईंधन की बढ़ती कीमतों के चलते ट्रांसपोर्ट का खर्च पहले ही लगभग 162 रुपये बढ़ाया जा चुका है।
डीएम मेधा ने क्या कहा?
वहीं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मेधा रूपम ने कहा है कि स्कूल प्रशासन का यह फैसला DFRC गाइडलाइन का उल्लंघन करता है। स्कूल को नए एकेडमिक सेशन से पहले अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर फीस बढ़ोत्तरी की जानकारी साझा करनी थी। उन्होंने कहा है कि कमेटी इस मामले की जांच करेगी।
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